Lalu Family Tree: नातिन-बेटी का सेम नेम; 5 नाम A से; 9 बेटी-बेटा के 19 बच्चों से भरा है लालू परिवार

Lalu Yadav Rabri Devi Family Tree: बिहार चुनाव के नतीजों ने राज्य के सबसे मजबूत राजनीतिक खानदान को अंदर से हिला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्या के बीच हार के कारणों पर झगड़े से राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार का कलह सड़क पर आ गया है। रोहिणी आचार्या ने राबड़ी देवी के आवास पर चुनावी हार की वजह में संजय यादव का नाम लेने पर गाली देने और चप्पल चलने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती इस प्रकरण पर अब तक मौन हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव का इशारा मिलने पर ‘जयचंदों’ को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी है। घर का झगड़ा बाहर आने से लालू परिवार फिर चर्चा में है। जानते हैं एक बार फिर लालू के बेटा-बेटी और उनके बच्चों के बच्चों के बारे में।