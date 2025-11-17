Lalu Family Tree: नातिन-बेटी का सेम नेम; 5 नाम A से; 9 बेटी-बेटा के 19 बच्चों से भरा है लालू परिवार
संक्षेप: Lalu Yadav Rabri Devi Family Tree: राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटा तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्या की लड़ाई खुलकर आने के बाद परिवार चर्चा में है। लालू-राबड़ी को 9 बच्चों से 19 नाती-नातिन और पोता-पोती हैं।
Lalu Yadav Rabri Devi Family Tree: बिहार चुनाव के नतीजों ने राज्य के सबसे मजबूत राजनीतिक खानदान को अंदर से हिला दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे तेजस्वी यादव और बेटी रोहिणी आचार्या के बीच हार के कारणों पर झगड़े से राष्ट्रीय जनता दल के प्रथम परिवार का कलह सड़क पर आ गया है। रोहिणी आचार्या ने राबड़ी देवी के आवास पर चुनावी हार की वजह में संजय यादव का नाम लेने पर गाली देने और चप्पल चलने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव और मीसा भारती इस प्रकरण पर अब तक मौन हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने लालू यादव का इशारा मिलने पर ‘जयचंदों’ को जमीन में गाड़ देने की धमकी दी है। घर का झगड़ा बाहर आने से लालू परिवार फिर चर्चा में है। जानते हैं एक बार फिर लालू के बेटा-बेटी और उनके बच्चों के बच्चों के बारे में।
1. मीसा भारती
पति- शैलेश कुमार, इंजीनियर
बच्चे- दुर्गा भारती, गौरी भारती और अधिराज प्रताप
2. रोहिणी आचार्या
पति- समरेश सिंह, इन्वेस्टमेंट बैंकर
बच्चे- अयाना सिंह, आदित्य सिंह और अरिहंत सिंह
3. चंदा यादव
पति- विक्रम सिंह, पायलट
बच्चे- दो बेटे, नाम सार्वजनिक नहीं
4. रागिनी यादव
पति- राहुल यादव, समाजवादी पार्टी के नेता
बच्चे- दो बेटे, नाम सार्वजनिक नहीं
5. हेमा यादव
पति- विनीत यादव, राजनीतिक परिवार
बच्चे- दो बेटे, नाम सार्वजनिक नहीं
6. अनुष्का यादव राव उर्फ धन्नू
पति- चिरंजीव राव, कांग्रेस के पूर्व विधायक
बच्चे- नंदिनी राव, राजलक्ष्मी और विक्रमादित्य
7. राजलक्ष्मी यादव
पति- तेज प्रताप सिंह यादव, सपा के मौजूदा विधायक और पूर्व सांसद
बच्चे- अभ्योदय प्रताप और जय हर्षवर्धन
8. तेज प्रताप यादव
पत्नी- ऐश्वर्या राय (तलाक केस चल रहा है), पूर्व सीएम दारोगा प्रसाद राय की पोती
बच्चे- नहीं
9. तेजस्वी यादव
पत्नी- रेचल गाडिन्हो उर्फ राजश्री यादव
बच्चे- कात्यायनी यादव और इराज लालू यादव