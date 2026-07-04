लालू और राबड़ी को जेड श्रेणी की सुरक्षा, 22 जवानों के साथ बुलेटप्रूफ कार; गृह मंत्रालय के लेटर का इंतजार

लालू यादव और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल हो गई है। इसमें 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस सुरक्षा घेरे के तहत वीआईपी को एक एस्कॉर्ट कार दी जाती है।

Lalu Yadav Rabri Devi Security: बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। हालांकि, शुक्रवार की देर रात तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। अपुष्ट खबरों के अनुसार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से कोई पत्र खबर लिखे जाने तक जारी नहीं किया गया था। दोनों की सुरक्षा और आवास पर भारी सियासत के बीच सम्राट चौधरी की सरकार ने यह कदम उठाया है।

इससे पहले बीते माह चार जून को दोनों को मिली जेड प्लस सुरक्षा हटाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एसएसजी की सुरक्षा दी गई थी। इस वजह से दाेनों ने अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया था। इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई। राजद ने इसे लालू परिवार से बदला लेने की कार्रवाई बताया था। 10 सर्कुलर रोड पर राजद के कार्यकर्ता जुट गए और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के नाम पर दिन रात गेट के बाहर डटे रहे। दूसरी ओर, बीजेपी और जदयू ने कहा कि उनकी सुरक्षा जरूरतों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस बीच लालू प्रसाद बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर निकले। इस पर बीजेपी का बयान आया कि उन्हें किसी कोई खतरा नहीं है, यह स्पष्ट हो गया।

क्या बोला लालू परिवार? अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस सुरक्षा घेरे के तहत वीआईपी को एक एस्कॉर्ट कार दी जाती है, जो उनके काफिले के आगे या पीछे चलती है। इस श्रेणी में 22 सुरक्षाकर्मी शिफ्ट के अनुसार चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं। इस बीज लालू परिवार के लोगों ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने की जानकारी मीडिया के जरिए होने की बात बताई है। कहा है कि इस संबंध में उनको कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है।