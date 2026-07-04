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लालू और राबड़ी को जेड श्रेणी की सुरक्षा, 22 जवानों के साथ बुलेटप्रूफ कार; गृह मंत्रालय के लेटर का इंतजार

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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लालू यादव और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा फिर से बहाल हो गई है। इसमें 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस सुरक्षा घेरे के तहत वीआईपी को एक एस्कॉर्ट कार दी जाती है।

लालू और राबड़ी को जेड श्रेणी की सुरक्षा, 22 जवानों के साथ बुलेटप्रूफ कार; गृह मंत्रालय के लेटर का इंतजार

Lalu Yadav Rabri Devi Security: बिहार सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया है। हालांकि, शुक्रवार की देर रात तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो सकी थी। अपुष्ट खबरों के अनुसार लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस मामले में गृह मंत्रालय की ओर से कोई पत्र खबर लिखे जाने तक जारी नहीं किया गया था। दोनों की सुरक्षा और आवास पर भारी सियासत के बीच सम्राट चौधरी की सरकार ने यह कदम उठाया है।

इससे पहले बीते माह चार जून को दोनों को मिली जेड प्लस सुरक्षा हटाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के नाते एसएसजी की सुरक्षा दी गई थी। इस वजह से दाेनों ने अपनी सुरक्षा को वापस कर दिया था। इसको लेकर काफी राजनीति भी हुई। राजद ने इसे लालू परिवार से बदला लेने की कार्रवाई बताया था। 10 सर्कुलर रोड पर राजद के कार्यकर्ता जुट गए और अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा के नाम पर दिन रात गेट के बाहर डटे रहे। दूसरी ओर, बीजेपी और जदयू ने कहा कि उनकी सुरक्षा जरूरतों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। इस बीच लालू प्रसाद बगैर सिक्योरिटी के घर से बाहर निकले। इस पर बीजेपी का बयान आया कि उन्हें किसी कोई खतरा नहीं है, यह स्पष्ट हो गया।

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क्या बोला लालू परिवार?

अब उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी जिसमें 22 सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं। 4 से 5 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड होते हैं। इस सुरक्षा घेरे के तहत वीआईपी को एक एस्कॉर्ट कार दी जाती है, जो उनके काफिले के आगे या पीछे चलती है। इस श्रेणी में 22 सुरक्षाकर्मी शिफ्ट के अनुसार चौबीसों घंटे तैनात रहते हैं। इस बीज लालू परिवार के लोगों ने जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलने की जानकारी मीडिया के जरिए होने की बात बताई है। कहा है कि इस संबंध में उनको कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है।

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इधर 10 सर्कुलर रोड खाली, उधर सुरक्षा बहाली की खबर आई

लंबे जद्दोजहद के बाद शुक्रवार को राबड़ी देवी ने अपना 20 साल पुराना सरकारी आवास विधिवत खाली कर दिया। भवन निर्माण विभाग को इस सरकारी बंगले की चाभी सौंप दी गई। राबड़ी देवी अपने पति लालू यादव के साथ फिलहाल अपने कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास में शिफ्ट हो गए हैं। कई बार नोटिस देने और सीएम सम्राट चौधरी के अड़ियल रवैया के बाद राबड़ी देवी ने यह बंगल छोड़ा। उन्हें, नेता विरोधि दल के नाते 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है। वहां लालू परिवार नहीं गया। उसके बाद शुक्रवार देर शाम खबर आई कि लालू यादव और राबड़ी देवी को जेड श्रेणी की सुरक्षा देने की खबर आई।

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Sudhir Kumar

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Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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