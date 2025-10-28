रोजाना ट्रायल न चले मीलॉर्ड; IRCTC घोटाला केस में लालू-राबड़ी की राहत की मांग

संक्षेप: आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने कोर्ट से गुजारिश की कि रोजाना ट्रायल की बजाय उन्हें चार हफ्ते का वक्त दिया जाए।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर रोजाना होने वाली सुनवाई पर आपत्ति जताई है। दोनों नेताओं का कहना है कि आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े इस मामले में चार आपराधिक केस एक साथ चल रहे हैं, जिनमें वही वकील पेश हो रहे हैं इसलिए रोजाना ट्रायल से केस की तैयारी मुश्किल हो रही है।

बार एंड बेंच के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि यह मामला करीब 18,000 पन्नों की चार्जशीट और 250 पन्नों के आदेश से जुड़ा है, जिसे समझने के लिए वक्त चाहिए। उन्होंने कहा, “माननीय न्यायालय ने चार महीने में आदेश तैयार किया है, हमें भी अध्ययन का उचित अवसर मिलना चाहिए। हमारे मुवक्किल चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, ऐसे में रोज़ाना सुनवाई व्यावहारिक नहीं है।”

सीबीआई ने किया विरोध सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने इस मांग का विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई तेजी से की जानी चाहिए। इस पर विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि “हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि निचली अदालतों ने रोजाना सुनवाई की परंपरा खो दी है।” कोर्ट ने लालू यादव की ओर से दायर आवेदन की प्रति सीबीआई को देने और जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के एक गवाह की मुख्य जिरह भी की, जिसे आगे क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। सीबीआई का आरोप है कि जब लालू यादव रेलवे मंत्री थे (2004–2009), तब रांची और पुरी के आईआरसीटीसी होटलों को एक निजी कंपनी को पट्टे पर देने के बदले उनके परिवार ने करोड़ों की ज़मीन और शेयर रिश्वत में लिए।