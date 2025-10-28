Hindustan Hindi News
महागठबंधन के पोस्टर से लालू यादव गायब; जेडीयू बोली- तेजस्वी तो चालू निकले

संक्षेप: जेडीयू ने महागठबंधन द्वारा घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर मुख्य पोस्टर से लालू प्रसाद की तस्वीर नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। एक्स पर जदयू की ओर से लिखा गया कि तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर मे गुम हो गए लालू

Tue, 28 Oct 2025 10:24 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार चुनाव को लेकर अब पोस्टर पर भी राजनीति तेज हो गई है। पटना के मौर्या होटल में मंगलवार को महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ। इस दौरान जो पोस्टर लगा था। उसमें तेजस्वी यादव की बड़ी फोटो थी, वहीं राहुल गांधी समेत महागठबंधन के अन्य नेताओं की छोटी फोटो थी। लेकिन इस पोस्टर से आरजेडी चीफ लालू यादव गायब दिखे। जिस पर अब सियासत शुरू हो हुई है। जेडीयू ने एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी पर निशाना साधा है। और लिखा है कि तेजस्वी तो चालू निकले।

जदयू की ओर से किए गए ट्वीट मे लिखा है कि तेजस्वी अब पार्टी और परिवार दोनों में ‘एकोऽहम् द्वितीयो नास्ति’ की स्थिति में हैं और कुछ नहीं। लालू यादव के नाम और चेहरे पर राजनीति करने वाले तेजस्वी के पोस्टरों में अब लालू की तस्वीर माइक्रोस्कोप से ढूंढनी पड़ेगी। वहीं फोटो पर कैप्शन है- तेजस्वी तो निकले चालू, पोस्टर मे गुम हो गए लालू.…

दरअसल, मंगलवार को घोषणा पत्र जारी करने के समारोह में पीछे लगे बैनर में तेजस्वी यादव व राहुल गांधी के अलावा महागठबंधन के अन्य नेताओं की तस्वीर थी। लेकिन, उसमें लालू प्रसाद की तस्वीर कहीं नहीं थी। इसी को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस दौरान महागठबंधन ने 25 बड़े वादे किए। जिसमें सरकारी नौकरी, पेंशन, 200 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक का फ्री इलाज, छात्रों को टैबलेट समेत कई घोषणाएं की गईं।