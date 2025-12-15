लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली रवाना; व्हील चेयर पर पहुंचे पटना एयरपोर्ट

Hindustan Hindi News
आरजेडी चीफ लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए सोमवार को देर रात दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूद रहीं। पत्रकारों से बिना कोई बात किए वे सीधे विमान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए।

Dec 15, 2025 09:03 pm IST
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद स्वास्थ्य जांच के लिए सोमवार को पटना से देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी दिल्ली गई हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने लालू प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। गाड़ी से उतरते ही वे व्हील चेयर पर बैठकर विमान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। दिल्ली में लालू प्रसाद नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएंगे।

वहीं दूसरी तरफ जमीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव , पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है।

सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की। सीबीआई ने कहा कि वह 19 दिसंबर तक सभी आरोपियों से जुड़ी विस्तृत वेरिफिकेशन रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर देगी। पिछली सुनवाई में भी अदालत ने एजेंसी को यही रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है।