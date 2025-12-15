लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए दिल्ली रवाना; व्हील चेयर पर पहुंचे पटना एयरपोर्ट

संक्षेप: आरजेडी चीफ लालू यादव हेल्थ चेकअप के लिए सोमवार को देर रात दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान उनके साथ बड़ी बेटी मीसा भारती मौजूद रहीं। पत्रकारों से बिना कोई बात किए वे सीधे विमान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद स्वास्थ्य जांच के लिए सोमवार को पटना से देर रात दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनकी बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती भी दिल्ली गई हैं। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने लालू प्रसाद से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। गाड़ी से उतरते ही वे व्हील चेयर पर बैठकर विमान में सवार होने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चले गए। दिल्ली में लालू प्रसाद नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

वहीं दूसरी तरफ जमीन के बदले नौकरी मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव , तेजस्वी यादव , पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, तेज प्रताप यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया एक बार फिर टल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 दिसंबर तय की है।