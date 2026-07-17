लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, पटना के IGIMS में भर्ती; अस्पताल में दो घंटे हुई जांच
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को तबीयत बिगड़ने के बाद शुक्रवार को पटना के आईजीआईएमस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया कि वह आंखें चेक कराने अस्पताल गए थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भर्ती कराया गया है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लालू की पत्नी एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी और बेटी सह आरजेडी सांसद मीसा भारती भी अस्पताल में मौजूद रहीं।
बताया जा रहा है कि लालू यादव शुक्रवार शाम को आंखों की जांच के लिए आईजीआईएमएस पहुंचे थे। चक्षु संस्थान में उनकी आखों की जांच की गई। इसी बीच उनके ब्लड प्रेशर (बीपी) में उतार चढ़ाव होने लगा। इसके बाद उन्हें कार्डियोलॉजी विभाग ले जाया गया। वहां उनकी ईसीजी की गई।
दो घंटे तक हुई लालू की स्वास्थ्य जांच
लालू यादव की पूरी जांच की गई। ईसीजी कराने के बाद एहतियात के तौर पर उन्हें भर्ती कर लिया गया। अस्पताल प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक, लालू प्रसाद यादव की लगभग दो घंटे स्वास्थ्य की जांच की गई। उनके रक्तचाप में उतार-चढ़ाव और ईसीजी रिपोर्ट को देखते हुए उन्हें भर्ती कर लिया गया।
लालू यादव का हो चुका है किडनी ट्रांसप्लांट
बता दें कि लालू प्रसाद यादव का दिसंबर 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उनकी बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने पिता को किडनी दान की थी। तब से स्वास्थ्य कारणों से लालू प्रसाद को कई एहतियात बरतने होते हैं। डेढ़ महीने पहले ही लालू चेकअप के लिए सिंगापुर गए थे। 6 जून को वह वापस भारत लौटे थे।
चारा घोटाला में सजायाफ्ता लालू यादव फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर हैं। उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली हुई है। 78 वर्षीय लालू लंबे समय से अलग-अलग बीमारियों से जूझ रहे हैं। किडनी ट्रांस्प्लांट होने के बाद वह भीड़भाड़ वाली जगहों और सार्वजनिक रैलियों से दूरी बनाए रखते हैं। भारत से बाहर जाने के लिए लालू को कोर्ट से पूर्व में अनुमति लेनी होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला के मामले में बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया था। इस मामले में लालू यादव को 14 साल की सजा मिली थी। हालांकि, बीते 7 साल से वह जमानत पर बाहर हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उनकी जमानत को रद्द करने की याचिका शीर्ष अदालत में लगाई गई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। लालू को हाईकोर्ट ने ही स्वास्थ्य कारणों से जमानत दी थी।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।