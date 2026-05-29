लालू यादव सिंगापुर गए, रोहिणी आचार्या के घर रुकेंगे; पोते की बर्थडे पार्टी में नहीं आई थी बेटी
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। वह रोहिणी आचार्या के घर पर रुकेंगे। वह हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं। तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में रोहिणी नहीं आई थीं।
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव शुक्रवार को सिंगापुर रवाना हो गए। वहां वे अपनी बेटी रोहिणी आचार्या के घर रुकेंगे। कुछ दिन उनके सिंगापुर में रहने की बात कही जा रही है। लालू का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। रोहिणी ने ही उन्हें किडनी दी थी। बताया जा रहा है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू नियमित हेल्थ चेकअप कराने सिंगापुर में गए हैं। दो दिन पहले लालू के पोते एवं तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी में पूरा परिवार जुटा था, मगर रोहिणी आचार्या नहीं आई थीं।
सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू यादव के विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने की अनुमति दी थी। गाजियाबाद में पोते इराज के जन्मदिन में शामिल होने के बाद वे दिल्ली से ही शुक्रवार को सिंगापुर के लिए रवाना हो गए। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू अभी जमानत पर बाहर हैं। बता दें कि वर्ष 2022 में सिंगापुर में लालू प्रसाद का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। इसके बाद वे हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर जाते रहे हैं।
तेजस्वी यादव से नाराज हैं रोहिणी?
लालू की बेटी रोहिणी आचार्या अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराज बताई जा रही हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान छिड़ गया था। रोहिणी पटना स्थित राबड़ी आवास से रोते हुए निकली थीं और दिल्ली होते हुए सिंगापुर चली गई थीं।
रोहिणी आचार्या ने उस समय तेजस्वी के करीबी संजय यादव एवं रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि राबड़ी आवास में उन्हें गाली-गलौज कर बदनाम किया गया, उनके साथ अभद्रता हुई और यहां तक कि चप्पल भी चलाए गए। इस विवाद के बाद अभी तक रोहिणी आचार्या अपने मायके नहीं आई हैं।
हाल ही में 27 मई को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के बेटे इराज के पहले जन्मदिन के मौके पर भव्य पार्टी का आयोजन किया गया। इसमें लालू परिवार के अधिकतर सदस्य शामिल हुए। पिछले साल परिवार से बेदखल किए जा चुके जेजेडी चीफ तेज प्रताप यादव भी अपने भतीजे की बर्थडे पार्टी में नजर आए। मगर इराज की बुआ रोहिणी आचार्या की गैरमौजूदगी की चर्चा सियासी गलियारों में होने लगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है।
रोहिणी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पोस्ट में आरजेडी के टिकट पर एमएलसी चुनाव लड़ने की बात को अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का लालच नहीं है। वह सीधी बात करती हैं और गलत का हमेशा विरोध करती रहेंगी।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
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लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।