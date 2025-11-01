Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu Yadav Halloween party Lots of fun with granddaughter Katyayani and grandchildren
लालू यादव की हेलोवीन पार्टी; पोती कात्यायनी और नाती-नातिन संग खूब मस्ती

लालू यादव की हेलोवीन पार्टी; पोती कात्यायनी और नाती-नातिन संग खूब मस्ती

संक्षेप: बिहार चुनाव के बीच राजद चीफ लालू यादव ने हेलोवीन पार्टी मनाई। इस दौरान पोता-पोती, नाती-नातिन के साथ खूब मस्ती करते दिखे। इस मौके पर परिवार के बच्चों ने डरावने मास्क लगा रखे थे। और फैंसी गेटअप में दिख रहे थे। 

Sat, 1 Nov 2025 06:28 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे अपनी पोती कात्यायनी, नाती-नातिन के साथ हेलोवीन पार्टी करते दिख रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। और लिखा है कि हैप्पी हेलोवीन टू एवरीवन। वीडियो में लालू यादव अपने परिवार के बच्चों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लालू यादव की हेलोवीन पार्टी

लालू के नाती-नातिन और पोता-पोती हेलोवीन के गेटअप मे तैयार किए गए हैं। किसी ने मास्क पहने हैं तो कोई भूतिया मेकअप में है। इस दौरान बच्चे अपने दादा और नाना लालू यादव को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं।

वहीं हंसते हुए लालू बच्चों का मजाकिया अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी भी इस पार्टी में मौजूद रही और उनके छोटे बेटे इराज को रोहिणी आचार्य अपनी गोद में खिलाती दिख रही हैं। इस दौरान लालू ने बच्चों को चॉकलेट दी।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
lalu yadav halloween party

पोते इराज को खिलाते दिखे लालू

लालू यादव वीडियो में अपने पोते इराज को गोदी में लेकर खिलाते नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ लालू यादव की हेलोवीन पार्टी का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें पश्चिमी देशों में 31 अक्टूबर को हेलोवीन फेस्टिवल बनाया जाता है। जिसे लोग डरावने मास्क, ड्रेस पहनकर सेलिब्रेट करते हैं। कोई कंकाल, कोई वैंपायर की ड्रेस में दिखता है। हैलोवीन के दौरान लोग कद्दू को खोखला करके उसमें आंखे, नाक, मुंह या उसको डरावना बनाकर उसके अंदर कैंडिल रखते हैं, ताकि वो अंधेरे में और डरवाना लगे। इन कद्दूओं को हैलोवीन कहा जाता है।

ये भी पढ़ें:शेर कंगन का लालच दे रहा, तेजस्वी के चुनावी वादों को प्रशांत किशोर ने बताया जाल
ये भी पढ़ें:कौन सी नौकरी देंगे खेसारी लाल, नाचने वाला? तेज प्रताप ने ली RJD के वादे पर चुटकी
ये भी पढ़ें:लालू ने अपने भाई और राबड़ी के चाचा से भी जमीन ली, JDU ने खोला चिट्ठा