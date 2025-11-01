लालू यादव की हेलोवीन पार्टी; पोती कात्यायनी और नाती-नातिन संग खूब मस्ती

संक्षेप: बिहार चुनाव के बीच राजद चीफ लालू यादव ने हेलोवीन पार्टी मनाई। इस दौरान पोता-पोती, नाती-नातिन के साथ खूब मस्ती करते दिखे। इस मौके पर परिवार के बच्चों ने डरावने मास्क लगा रखे थे। और फैंसी गेटअप में दिख रहे थे।

बिहार चुनाव की सरगर्मी के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वे अपनी पोती कात्यायनी, नाती-नातिन के साथ हेलोवीन पार्टी करते दिख रहे हैं। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया है। और लिखा है कि हैप्पी हेलोवीन टू एवरीवन। वीडियो में लालू यादव अपने परिवार के बच्चों के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लालू यादव की हेलोवीन पार्टी लालू के नाती-नातिन और पोता-पोती हेलोवीन के गेटअप मे तैयार किए गए हैं। किसी ने मास्क पहने हैं तो कोई भूतिया मेकअप में है। इस दौरान बच्चे अपने दादा और नाना लालू यादव को डराने की कोशिश भी कर रहे हैं।

वहीं हंसते हुए लालू बच्चों का मजाकिया अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। तेजस्वी यादव की बेटी कात्यायनी भी इस पार्टी में मौजूद रही और उनके छोटे बेटे इराज को रोहिणी आचार्य अपनी गोद में खिलाती दिख रही हैं। इस दौरान लालू ने बच्चों को चॉकलेट दी।