लालू यादव गयाजी में राबड़ी देवी संग पिंडदान करने पहुंचे, तेजस्वी भी साथ

आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के साथ गयाजी पहुंचे हैं। लालू यहां अपने पितरों के लिए पिंडदान करेंगे। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, गयाजीTue, 9 Sep 2025 09:44 AM
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ मंगलवार को मोक्ष नगरी गयाजी पहुंचे। गयाजी में अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है। लालू परिवार यहां पिंडदान करने पहुंचा है। आरजेडी सुप्रीमो के साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पितरों के लिए पिंडदान करेंगे। लालू यादव व्हील चेयर पर बैठकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे।

लालू अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह गयाजी पहुंचे। धूप घड़ी के पास सभा मंडप में लालू परिवार पिंडदान कर रहा है। एक दिन के तहत विष्णुपद, फल्गु और अक्षयवट का विधान किया जाएगा। लालू परिवार के पिंडदान स्थल पर विशेष सुरक्षा है।

बता दें कि गयाजी में 15 दिवसीय पितृपक्ष मेला चल रहा है। इस दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पिंडदान करने पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष मेले के दौरान गयाजी में लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसे मोक्ष की धरती माना जाता है। मान्यता है कि गयाजी में पिंडदान करने से अपने पितरों यानी पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पितृपक्ष मेला 21 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान गयाजी में बड़े राजनेता और अन्य मशहूर हस्तियां पिंडदान करते हुए दिख सकती हैं।