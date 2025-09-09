लालू यादव गयाजी में राबड़ी देवी संग पिंडदान करने पहुंचे, तेजस्वी भी साथ

आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी के साथ गयाजी पहुंचे हैं। लालू यहां अपने पितरों के लिए पिंडदान करेंगे। लालू यादव व्हीलचेयर पर बैठकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के साथ मंगलवार को मोक्ष नगरी गयाजी पहुंचे। गयाजी में अभी पितृपक्ष मेला चल रहा है। लालू परिवार यहां पिंडदान करने पहुंचा है। आरजेडी सुप्रीमो के साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ पितरों के लिए पिंडदान करेंगे। लालू यादव व्हील चेयर पर बैठकर पिंडदान स्थल तक पहुंचे।

लालू अपने परिवार के साथ मंगलवार सुबह गयाजी पहुंचे। धूप घड़ी के पास सभा मंडप में लालू परिवार पिंडदान कर रहा है। एक दिन के तहत विष्णुपद, फल्गु और अक्षयवट का विधान किया जाएगा। लालू परिवार के पिंडदान स्थल पर विशेष सुरक्षा है।