पटना में वेटनरी कैंपस के पीछे वाले आवास में रहेगा लालू परिवार, 2 दर्जन मजदूर कर रहे काम

पटना में वेटनरी कैंपस के पीछे वाले आवास में रहेगा लालू परिवार, 2 दर्जन मजदूर कर रहे काम

संक्षेप:

दो दर्जन मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। इस आवास में पांच बेडरूम और दो बड़े हॉल हैं। एक बड़ा गार्डन एरिया विकसित किया जा रहा है। अभी पेंटिंग और फिनिशिंग का काम जारी है। बंगले को आकर्षक बनाया जा रहा है। चूंकि महुआ बाग इलाके में निर्माणाधीन बंगले को तैयार होने में कुछ महीने लग सकते हैं।

Jan 01, 2026 06:01 am ISTNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
दो दशक से दस सर्कुलर में रहने के बाद सरकार से बंगला ले लिये जाने पर अब लालू परिवार वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे सुभाष यादव के बंगले से सटे अपने पुराने मकान में रहेंगे। इसका तेजी से जीर्णोद्धार चल रहा है। 14 जनवरी को खरमास खत्म होने के बाद लालू परिवार इस नए आवास में शिफ्ट हो सकता है। वैसे पटना के महुआबाग में भी बंगला बन रहा है पर वेटनरी कॉलेज कैंपस के पीछे इस आवास का निर्माण तेज़ी से चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है। दो दर्जन मजदूर लगातार काम कर रहे हैं।

इस आवास में पांच बेडरूम और दो बड़े हॉल हैं। एक बड़ा गार्डन एरिया विकसित किया जा रहा है। अभी पेंटिंग और फिनिशिंग का काम जारी है। बंगले को आकर्षक बनाया जा रहा है। चूंकि महुआ बाग इलाके में निर्माणाधीन बंगले को तैयार होने में कुछ महीने लग सकते हैं। यही कारण है कि अंतरिम व्यवस्था के तहत खरमास के बाद वेटनरी कॉलेज के पीछे बन रहे इसी नए बंगले में लालू परिवार के शिफ्ट होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राबड़ी देवी को मिले बंगले को सरकारी काम में उपयोग किया जा सकता है।

Bihar News
