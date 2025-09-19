लालू के घर में झगड़ा तेज; रोहिणी के पीछे कौन, संजय यादव को कैसे बचाएंगे तेजस्वी?

तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर लालू यादव के परिवार में ही झगड़ा बढ़ गया है। जब तेज प्रताप यादव परिवार और पार्टी से निकाल दिए गए तो अब रोहिणी आचार्या किसके भरोसे खुलकर सामने आ गई हैं, यह एक सवाल सबके मन में उठ रहा है।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के प्रथम परिवार यानी लालू यादव और राबड़ी देवी के घर में पार्टी के सांसद और तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव को लेकर झगड़ा बढ़ गया है। लालू की लाडली बेटी रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को संजय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तेजस्वी की यात्रा बस में उनकी सीट पर संजय के बैठने से शुरू हुआ बवाल अभी थमता नहीं दिख नहीं रहा है। रोहिणी ने आज भी सोशल मीडिया पर तीन-चार पोस्ट किए हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को स्ट्रेचर पर जाने वाले वीडियो के साथ रोहिणी ने लिखा है कि जो जान हथेली पर रखकर कुर्बानी देते हैं, उनकी लहू में बेखौफी, बेबाकी और खुद्दारी बहती है। उन्होंने कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है लेकिन आत्मसम्मान सर्वोपरि है।