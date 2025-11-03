Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में लालू यादव की एंट्री; जेल में बंद रीतलाल के लिए मांगे वोट, दानापुर में रोड शो

संक्षेप: बिहार के चुनावी समर में लालू यादव भी कूद गई है। पहली बार उन्होने चुनाव प्रचार किया। दानापुर से राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए उन्होने रोड शो किया। आपको बता दें रीतलाल जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। रंगदारी मामले में वे भागलपुर जेल में बंद हैं।

Mon, 3 Nov 2025 06:34 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, दानापुर/पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सियासी घमासान में सोमवार को पहली बार आरजेडी चीफ लालू यादव चुनाव प्रचार में उतरे। इस दौरान उन्होने दानापुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी रीतलाल यादव के लिए वोट मांगे। लालू यादव का रोड दीघा से खगौल तक जाएगा। इस दौरान करीब 15 किमी की दूरी तय करेंगे। उनके साथ राजद सांसद और बड़ी बेटी मीसा भारती साथ रहीं। लालू के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। इस दौरान उन्होने एक बार फिर तेजस्वी के सीएम बनने और 14 नवंबर को सरकार बदलने का दावा किया।

इस दौरान लालू ने कहा कि चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, गठबंधन जीतेगा। स्थानीय नेता अच्छा काम कर रहे हैं। तेजस्वी को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा

जेल से चुनाव लड़ रहे रीतलाल यादव

आपको बता दें राजद प्रत्याशी रीतलाल यादव रंगदारी के मामले में भागलपुर की जेल में बंद है। वे जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के लिए उन्होने पटना हाईकोर्ट में याचिका भी दी थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए 4 सप्ताह की औपबंधिक जमानत देने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई थी। रंगदारी के मामले में रीतलाल ने 17 अप्रैल 2025 को दानापुर कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया था।

रंगदारी मामले में जेल में बंद हैं रीतलाल यादव

बिल्डर कुमार गौरव से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप है। खगौल थाना क्षेत्र में FIR दर्ज की गई थी। सुरक्षा कारणों ने उन्हें पटना की बेऊर जेल से भागलपुर के विशेष केंद्रीय कारा में शिफ्ट किया गया था। रीतलाल यादव के लिए उनकी पत्नी, बेटी समेत पूरा परिवार चुनाव प्रचार में जुटा है। 2020 का चुनाव रीतलाल ने आरजेडी के टिकट पर ही लड़ा था। इस बार रीतलाल यादव का मुकाबला बीजेपी के रामकृपाल यादव से है।

