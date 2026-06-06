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लालू यादव सिंगापुर से निकले, एयरपोर्ट छोड़ने आईं बेटी रोहिणी आचार्या; बोलीं- घर की रौनक...

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हेल्थ चेकअप के बाद सिंगापुर से निकल गए हैं। बेटी रोहिणी आचार्या उन्हें एयरपोर्ट पर विदा करने आईं। लालू पिछले सप्ताह दिल्ली से सिंगापुर गए थे। 

लालू यादव सिंगापुर से निकले, एयरपोर्ट छोड़ने आईं बेटी रोहिणी आचार्या; बोलीं- घर की रौनक...

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से निकल गए हैं। वह भारत लौट रहे हैं। बेटी रोहिणी आचार्या उन्हें सिंगापुर एयरपोर्ट पर छोड़ने आईं। उन्होंने भावुक होकर अपने पिता को विदा किया। लालू हेल्थ चेकअप के लिए पिछले सप्ताह सिंगापुर गए थे। वहां लगभग 7-8 दिन वे बेटी रोहिणी के घर रहे। पिता को एयरपोर्ट पर विदा करने के बाद बेटी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट भी किया।

रोहिणी आचार्या ने अपने लालू यादव को संबोधित करते हुए लिखा कि उन्हें बाय कहना कभी आसान नहीं होता। पापा की मौजूदगी हमेशा निश्चिंत महसूस कराती है। उन्होंने लिखा, “अगर जिंदगी एक किताब है, तो उसके सबसे सुंदर अध्याय आप हैं पापा। आज आप जा रहे हैं, लेकिन आपका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ ही रहेगा। जल्दी वापस आइएगा। हमारे घर की रौनक आप हैं। आपकी मौजूदगी, आपकी मुस्कान और मुझ पर आपका विश्वास मुझे आगे बढ़ने का हौसला देते हैं।”

29 मई को सिंगापुर गए थे लालू

लालू प्रसाद यादव 29 मई को दिल्ली से सिंगापुर गए थे। लालू अपनी बेटी के लिए आम, लीची, लड्डू समेत अन्य गिफ्ट लेकर गए थे। इसे देखकर रोहिणी काफी खुश भी हुई थी। इससे पहले 27 मई को गाजियाबाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज का पहला बर्थडे मनाया गया था। इस पार्टी में पूरा लालू परिवार जुटा था, मगर रोहिणी आचार्या नहीं शामिल हुई थीं।

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लालू का साल 2022 में सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। बेटी रोहिणी ने ही उन्हें किडनी दी थी। इसके बाद वह समय-समय पर सिंगापुर जाकर रूटीन जांच कराते रहते हैं। रोहिणी अपने पति एवं बच्चों के साथ वहीं रहती हैं।

भाई तेजस्वी से नाराज हैं रोहिणी

रोहिणी अपने भाई तेजस्वी यादव से नाराज बताई जा रही हैं। इराज की बर्थडे पार्टी में उनकी गैरमौजूदगी भी चर्चा का विषय रहीं। दरअसल, नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद लालू परिवार में घमासान मच गया था। उस वक्त रोहिणी पटना स्थित राबड़ी आवास में थीं।

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वह अचानक मां-पिता का घर छोड़कर सिंगापुर चली गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राबड़ी आवास में उनके साथ बदसलूकी हुई, तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज ने उन पर आरजेडी की चुनाव में शर्मनाक हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्हें गालियां दी गईं और चप्पल भी फेंका गया। रोहिणी उस समय राबड़ी आवास से रोते हुए पटना एयरपोर्ट पहुंची थीं।

वह 2024 में सारण से आरजेडी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुकी हैं। आगामी एमएलसी चुनाव में उनके आरजेडी प्रत्याशी बनने की अटकलें भी चल रही थीं, जिन्हें रोहिणी ने अफवाह बताया है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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