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आम, लीची, लड्डू लेकर सिंगापुर पहुंचे लालू यादव, गले लगीं बेटी रोहिणी आचार्या; बोलीं- भगवान आए हैं

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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लालू प्रसाद यादव हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर पहुंचे हैं। बेटी रोहिणी आचार्या ने एयरपोर्ट पर अपने पिता से गले लगकर उनका स्वागत किया। लालू अपनी बेटी के लिए आम, लीची जैसे फल और ढेर सारी मिठाइयां लेकर गए हैं।

आम, लीची, लड्डू लेकर सिंगापुर पहुंचे लालू यादव, गले लगीं बेटी रोहिणी आचार्या; बोलीं- भगवान आए हैं

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हें बेटी रोहिणी आचार्या ने रिसीव किया। अपने पिता से मिलते ही वह उनसे गले लग गईं। लालू अपनी बेटी के लिए घर से आम, लीची, लड्डू समेत अन्य चीजें लेकर पहुंचे। महीनों बाद अपने पिता से मिलने पर रोहिणी आचार्या भावुक हो गईं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आज उनके घर भगवान आए हैं। उनकी छोटी सी दुनिया में आज चारों धाम आए हैं।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए सिंगापुर गए हैं। साल 2022 में सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। रोहिणी ने ही उन्हें किडनी दी थी। ऑपरेशन के बाद वह समय-समय पर वहां डॉक्टर के पास जाकर स्वास्थ्य जांच कराते हैं। लालू अभी सिंगापुर में अपनी बेटी रोहिणी के घर रुके हैं। रोहिणी आचार्या अपने पति एवं बच्चों के साथ सिंगापुर में ही रहती हैं।

बिहार की सारण लोकसभा सीट से 2024 में चुनाव लड़ चुकीं रोहिणी आचार्या राजनीतिक रूप से भी सक्रिय रहती हैं। पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी के लिए प्रचार भी किया था। हालांकि, उस चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में घमासान छिड़ गया था।

रोहिणी आचार्या ने आरोप लगाया था कि उनके भाई तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव एवं रमीज ने उनके साथ पटना स्थित राबड़ी आवास में अभद्र व्यवहार किया। हार के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया। उनके साथ गाली-गलौज की गई और यहां तक कि चप्पल भी मारा गया। चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी आचार्या रोते हुए राबड़ी आवास से निकलकर पटना एयरपोर्ट पहुंची थीं। फिर वहां से दिल्ली होते हुए सिंगापुर चली गई थीं।

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रोहिणी आचार्या ने उस समय अपने भाई तेजस्वी से रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। इस वाकये के बाद वह अभी तक अपने मायके भी नहीं आई हैं। बीते 27 मई को दिल्ली से सटे गाजियाबाद में तेजस्वी यादव के बेटे इराज की बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी। इसमें पूरा लालू परिवार जुटा था। मगर रोहिणी आचार्या इसमें शामिल नहीं हुई थीं।

रोहिणी ने एक दिन पहले आगामी बिहार विधानसभा परिषद चुनाव में राजद से एमएलसी प्रत्याशी बनने की बात को भी अफवाह बताया। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी तरह का लालच नहीं है। बता दें कि विधान परिषद की 10 सीटों पर जून में चुनाव है। विधानसभा में संख्या बल के आधार पर आरजेडी इसमें से एक सीट पर ही जीत दर्ज कर सकती है। आरजेडी ने अभी तक प्रत्याशी का चयन नहीं किया है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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