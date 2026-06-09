राबड़ी देवी खाली करेंगी आवास, मीसा भारती का ऐलान; लालू और तेजस्वी पटना पहुंचे

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपना सरकारी आवास खाली कर देंगी। उनकी बेटी एवं आरजेडी सांसद मीसा भारती ने यह ऐलान किया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बेटे तेजस्वी यादव और बेटी मीसा भारती पटना पहुंच गए हैं।

बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली कर देंगी। लालू-राबड़ी की बड़ी बेटी एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सांसद मीसा भारती ने यह ऐलान किया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर से भारत लौटने के बाद मंगलवार को पटना पहुंच गए। इस दौरान उनके बेटे तेजस्वी यादव एवं बड़ी बेटी मीसा भारती भी साथ रहीं। लालू एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य जांच के लिए सिंगापुर गए थे। वहां से एक दिन पहले ही दिल्ली लौटे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित उनकी मां एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास को जल्द खाली कर दिया जाएगा।

इसके बाद पटना एयरपोर्ट पर मंगलवार को लालू यादव के साथ मौजूद मीसा भारती ने पत्रकारों से खुलकर बात की। लालू परिवार के सदस्यों की सुरक्षा कम किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को अपराधियों को सुरक्षा देने में कमी हो रही है, इसलिए दोनों पूर्व सीएम (लालू यादव एवं राबड़ी देवी) की सुरक्षा (जेड प्लस सिक्योरिटी) वापस कर दी गई है।

मीसा ने सम्राट सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू यादव जो रेल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी पहली महिला सीएम रहीं, अभी विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, उनका सरकारी घर खाली करवाया जा रहा है, उनकी सुरक्षा वापस ले गई है। मीसा भारती ने आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी और गरीबी जैसे मुद्दों से डायवर्ट करने के लिए यह सब कर रही है। उन्होंने कहा कि जो दिलों में बसते हैं, उनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। आरजेडी के कार्यकर्ता उनकी सुरक्षा कर रहे हैं।

इससे पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर सोमवार को लालू यादव को रिसीव करने पहुंचीं मीसा भारती ने एक चैनल से बातचीत में कहा था कि राबड़ी आवास जल्द खाली कर दिया जाएगा। पत्रकार ने उनसे पूछा कि बिहार सरकार ने पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित घर खाली करने के लिए 15 दिन का नोटिस दिया है। इस पर मीसा ने कहा कि 15 दिन पहले ही खाली कर दिया जाएगा।

15 दिन की डेडलाइन से पहले ही खाली होगा राबड़ी आवास वहीं, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राबड़ी आवास को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास से सामान को गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया जाएगा। बता दें कि यह आवास लालू की पत्नी राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित था। नवंबर 2025 में तत्कालीन नीतीश सरकार ने बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष के लिए 39 हार्डिंग रोड बंगला कर्णांकित कर दिया था।

इसके बाद राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर 39 हार्डिंग रोड बंगले में शिफ्ट करने को कहा गया। मगर अभी तक लालू परिवार नए आवास में शिफ्ट नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई एनडीए सरकार ने पिछले महीने 10 सर्कुलर रोड आवास मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया। साथ ही राबड़ी देवी को 15 दिन की मोहलत देते हुए यह घर खाली करने का नोटिस दिया है।