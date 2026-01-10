Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu Yadav arrived Patna wearing black cap sunglasses with daughter Misa Bharti Tejashwi seen with them
काली टोपी, काला चश्मा; बेटी मीसा भारती संग पटना पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी नहीं दिखे साथ

काली टोपी, काला चश्मा; बेटी मीसा भारती संग पटना पहुंचे लालू यादव, तेजस्वी नहीं दिखे साथ

संक्षेप:

लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट से आरोप तय होने के बाद आरजेडी सुप्रीमो शनिवार को दिल्ली से पटना पहुंच गए। दिल्ली में उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। पटना एयरपोर्ट पर लालू के साथ बेटी मीसा भारती नजर आईं, लेकिन बेटे तेजस्वी यादव नहीं दिखे।

Jan 10, 2026 05:07 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंच गए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला में सीबीआई स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोप तय किए जाने के अगले दिन शनिवार को लालू अपनी सांसद बेटी मीसा भारती के साथ पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से निकलते समय उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी। लालू ने सिर पर काली ऊनी टोपी, काला जैकेट पहने रखा हुआ था। आंखों पर उन्होंने काला चश्मा भी लगाया हुआ था। वे व्हीलचेयर पर बैठकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। इस दौरान बेटे तेजस्वी यादव उनके साथ नहीं नजर आए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पटना एयरपोर्ट से बाहर आते समय पत्रकारों ने लालू यादव एवं मीसा भारती से सवाल किए, मगर दोनों बिना कोई जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। दरअसल, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में लालू परिवार के सदस्यों और अन्य 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश शुक्रवार को दिया था।

ये भी पढ़ें:लैंड फॉर जॉब में लालू-राबड़ी पर आरोप तय; तेजस्वी, मीसा, तेज, हेमा पर भी चार्ज

अब लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेज प्रताप एवं तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती एवं हेमा यादव समेत अन्य पर मुकदमा चलेगा। शुक्रवार को दिल्ली की अदालत में तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा समेत अन्य आरोपी पेश हुए थे। हालांकि, स्वास्थ्य कारणों के चलते लालू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे।

दिल्ली में लालू का हुआ ऑपरेशन

लालू यादव पिछले महीने पटना से दिल्ली गए थे। वहां उनकी आंखों की सर्जरी हुई थी। इसके बाद वे बेटी मीसा भारती के दिल्ली आवास पर ही स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। लगभग 25 दिनों के बाद वे पुनः पटना लौटे हैं।

ये भी पढ़ें:कोर्ट में सामने आए लालू के लाल,तेजस्वी पर तेज प्रताप को आया गुस्सा; मीसा खामोश

तेजस्वी का पटना में इंतजार

लालू के बेटे एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव फिलहाल पटना नहीं लौटे हैं। पिछले दिनों विदेश दौरे से लौटने के बाद से वे दिल्ली में ही हैं। हालांकि, बीच में वे उत्तराखंड में आयोजित एक शादी समारोह में शिरकत करने गए थे। आरजेडी के नेता एवं कार्यकर्ता उनके पटना लौटने का इंतजार कर रहे हैं। लालू के बड़े बेटे एवं जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव भी शुक्रवार को दिल्ली से पटना पहुंच गए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Lalu Prasad Yadav Lalu Yadav RJD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।