महिला विरोधी हैं लालू, BJP नेता का RJD चीफ पर गंभीर आरोप; मीसा, रोहिणी, तेजस्वी का जिक्र किया

संक्षेप: बीजेपी नेता नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव को एक बेटी ने किडनी दी और दूसरी ने आंख का ऑपरेशन करवाया। लेकिन पार्टी और जायदाद तेजस्वी को दे रहे हैं।

राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आंख का दिल्ली में सफल ऑपरेशन किया गया। लालू यादव के अंगों की यह पांचवीं सर्जरी थी। बेटी मीसा भारती ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पिता का ऑपरेशन कराया गया। इस पर सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रेस पैनलिस्ट नीरज कुमार ने लालू यादव पर पितृ सत्ता समर्थक और बेटियों(महिलाओं) का विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने रोहिणी आचार्या और मीसा भारती को जिम्मेदार तो तेजस्वी यादव को लापरवाह करार दिया है।

नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि लालू यादव का जब किडनी का ऑपरेशन हुआ तो बेटी रोहिणी ने अपना किडनी देकर करवाया,आंख का ऑपरेशन हुआ तो बेटी मीसा ने करवाया। लेकिन जब जायदाद या पार्टी पर दावेदारी की बात होती है तो लालू जी को सिर्फ तेजस्वी ही याद आते हैं। क्या यह लालू की बेटी विरोधी मानसिकता है? महिला विरोधी मानसिकता है? पितृसत्ता के कट्टर समर्थक हैं लालू जी। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है।

पिछले दिनों लालू यादव के परिवार में पार्टी की विरासत को लेकर भारी घमासान हुआ। खासकर बिहार चुनाव में शर्मनाक पराजय के बाद लालू यादव के सामने बेटे तेजस्वी और बेटी रोहिणी आचार्या के बीच तकरार पर धर्मसंकट पैदा हो गया। रोहिणी आचार्या ने तेजस्वी यादव पर चप्पल चलाने और घर से निकाल देने का आरोप लगाया। पार्टी की हार का जिम्मेदार कौन, इस सवाल पर भाई बहन के बीच तकरार हो गई। रोहिणी रोते रोते घर से निकली और कहा कि किडनी देकर गलती कर ली।