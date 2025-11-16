धृतराष्ट्र की तरह तेजस्वी के लिए सिंहासन गर्म कर रहे थे लालू, शिवानंद ने बताई RJD के अंदर की बात

संक्षेप: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कलह से जूझ रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी में अब शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सपने में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, जबकि लालू अपने बेटे के लिए धृतराष्ट्र की तरह सिंहासन गर्म कर रहे थे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शर्मनाक हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में कलह बढ़ती जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लालू धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे (तेजस्वी) के लिए राज सिंहासन गर्म कर रहे थे। वहीं, तेजस्वी सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। शिवानंद ने यह भी दावा किया कि तेजस्वी ने ही उन्हें राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाया और कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिवानंद तिवारी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि बिहार आंदोलन के दौरान वह लालू यादव के साथ फुलवारीशरीफ जेल में थे। लालू उस आंदोलन के बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में सोने के लिए जब हम अपनी-अपनी चौकी पर लेटे थे तब लालू ने उनसे कहा- बाबा, मैं रामलखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूं। वह आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वह इच्छा पूरी हो गई है। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया, लेकिन उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते।

शिवानंद ने आगे कहा कि मन में यह सवाल उठ सकता, “मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उसके बाद ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। मगर तेजस्वी ने मुझे जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सत्यापन के खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लालू धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अच्छा है अब मैं मुक्त हो चुका हूं। फुर्सत पा चुका हूं। अब कहानियां सुनाता रहूंगा।”