Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu Yadav acting like Dhritarashtra for son Tejashwi throne Shivanand Tiwari tells RJD inside story
धृतराष्ट्र की तरह तेजस्वी के लिए सिंहासन गर्म कर रहे थे लालू, शिवानंद ने बताई RJD के अंदर की बात

धृतराष्ट्र की तरह तेजस्वी के लिए सिंहासन गर्म कर रहे थे लालू, शिवानंद ने बताई RJD के अंदर की बात

संक्षेप: बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कलह से जूझ रही लालू यादव की पार्टी आरजेडी में अब शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सपने में मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे थे, जबकि लालू अपने बेटे के लिए धृतराष्ट्र की तरह सिंहासन गर्म कर रहे थे।

Sun, 16 Nov 2025 11:15 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शर्मनाक हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में कलह बढ़ती जा रही है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री शिवानंद तिवारी अब पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि लालू धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे (तेजस्वी) के लिए राज सिंहासन गर्म कर रहे थे। वहीं, तेजस्वी सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे। शिवानंद ने यह भी दावा किया कि तेजस्वी ने ही उन्हें राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से हटाया और कार्यकारिणी में भी जगह नहीं दी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिवानंद तिवारी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि बिहार आंदोलन के दौरान वह लालू यादव के साथ फुलवारीशरीफ जेल में थे। लालू उस आंदोलन के बड़ा चेहरा थे, लेकिन उनकी आकांक्षा बहुत छोटी थी। रात में सोने के लिए जब हम अपनी-अपनी चौकी पर लेटे थे तब लालू ने उनसे कहा- बाबा, मैं रामलखन सिंह यादव जैसा नेता बनना चाहता हूं। वह आज दिखाई दे रहा है कि उनकी वह इच्छा पूरी हो गई है। संपूर्ण परिवार ने जोर लगाया, लेकिन उनकी पार्टी के मात्र 25 विधायक ही जीते।

शिवानंद ने आगे कहा कि मन में यह सवाल उठ सकता, “मैं तो स्वयं उस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। उसके बाद ऐसी बात क्यों कह रहा हूं। मगर तेजस्वी ने मुझे जगह नहीं दी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं कह रहा था कि मतदाता सत्यापन के खिलाफ राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतरो, संघर्ष करो, पुलिस की मार खाओ, जेल जाओ। लालू धृतराष्ट्र की तरह बेटे के लिए राज सिंहासन को गर्म कर रहे थे। अच्छा है अब मैं मुक्त हो चुका हूं। फुर्सत पा चुका हूं। अब कहानियां सुनाता रहूंगा।”

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:लालू परिवार में अलग-थलग पड़े तेजस्वी, रोहिणी बोलीं- माता-पिता, बहन मेरे साथ

बता दें कि 14 नवंबर को घोषित हुए बिहार चुनाव के नतीजों में आरजेडी को करारी हार मिली। तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाला महागठबंधन 243 में से 35 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाया। आरजेडी भी मात्र 25 सीटों पर सिमट गई। इस हार के बाद लालू परिवार में भी टूट हो गई है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्या ने अपने साथ राबड़ी आवास में दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए परिवार से नाता तोड़ दिया। तेजस्वी अलग-थलग पड़ते नजर आ रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
RJD Topic Shivanand Tiwari Lalu Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।