कोर्ट में सामने आए लालू के दोनों लाल, तेजस्वी के इशारे पर तेज प्रताप को आया गुस्सा; मीसा खामोश रहीं

लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू परिवार की अंदरुनी कलह एक बार फिर उजागर हो गई। न्यायालय भवन की गैलरी में तेज प्रताप यादव का छोटे भाई तेजस्वी यादव से सामना हुआ। दोनों के बीच कोई बात तो नहीं हुई लेकिन नाराजगी और गुस्से की तस्वीर उभरकर सामने आई। तेजस्वी यादव ने इशारों में बड़े भाई से हालचाल पूछा तो तेज प्रताप का चेहरा तनाव से भर गया। इस दौरान बड़ी बहन मीसा भारती खामोश दिखीं। एलएफजे केस में कोर्ट के फैसले के साथ भाइयों का टकराव भी चर्चा में आ गया।

शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब केस में चार्ज फ्रेमिंग के बिन्दु पर न्यायालय को फैसला सुनाना था। लालू यादव के दोनों बेटे और मीसा भारती कोर्ट पहुंचे थे। मीसा भारती और तेजस्वी यादव साथ दिखे। हालांकि यह चर्चा यह भी सुनी गयी कि मीसा भारती अकेले ही पहुंची थीं। फैसला आने के बाद मीसा भारती, तेजस्वी यादव लिफ्ट से बाहर निकले उनके साथ संजय यादव भी थे। तभी तेज प्रताप अपने वकील के साथ दूसरी ओर से आ गए। कुछ देर के लिए दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने थे। किसी ने कुछ नहीं बोला। तेजस्वी यादव ने बड़े भाई से इशारों में हाल पूछ लिया। तेज प्रताप ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उनका चेहरा तनाव से भर गया। इस दौरान मीसा भारती ने खामोशी से काम लिया। उन्होंने किसी से कुछ नहीं बोला और सभी अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए।

कहा जा रहा है कि तेजस्वी के साथ संजय यादव को देखकर तेज प्रताप यादव कंट्रोल नहीं कर सके। उनके चेहरे का तनाव झलक गया। साथ रहते भी तेज प्रताप संजय यादव का विरोध करते रहे हैं। सार्वजनिक मंचों पर वे संजय यादव को जयचंद बताते रहे हैं। चुनाव में हार के बाद रोहिणी आचार्या ने भी संजय यादव के प्रभाव का को मुद्दा बनाया तो तेजस्वी यादव से लड़ाई हो गई।