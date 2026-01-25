Hindustan Hindi News
तेजस्वी की फुल ताजपोशी में अभी समय है; लालू अध्यक्ष का टर्म पूरा करेंगे, बेटा कार्यकारी?

तेजस्वी की फुल ताजपोशी में अभी समय है; लालू अध्यक्ष का टर्म पूरा करेंगे, बेटा कार्यकारी?

संक्षेप:

पटना के एक होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सहयोग देने के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष  का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि फुल ताजपोशी में अभी वक्त लगेगा।

Jan 25, 2026 01:30 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई है। लेकिन उनकी फुल फ्लेज्ड ताजपोशी में अभी कुछ वक्त लगेगा। रविवार को पटना के एक होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सहयोग देने के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का पावर औपचारिक तौर पर बढ़ गया है। लालू यादव पहले ही उन्हें पार्टी की नीतिगत फैसलों के लिए अधिकृत कर चुके हैं।

जानकार बताते हैं कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे। वे 2028 तक राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव कार्यकारी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम काज देखेंगे। लालू यादव का टर्म पूरा होने के बाद तेजस्वी यादव की फुल ताजपोशी हो सकती है। हालांकि, एक मैसेज पहले से फैल चुका है कि राजद में सभी फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना शेष था। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा तेजस्वी यादव ने फाइनल किया था। पार्टी करारी हार के बाद बहन रोहिणी आचार्या की नाराजगी प्रकरण से अंदरखाने चल रहा बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था।

विदेश यात्रा से लौटते ही तेजस्वी यादव पार्टी की रणनीति को लेकर ऐक्टिव हो गए। पटना में तेजस्वी के आवास पर कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई और कई निर्णय लिए गए। इसी बीच 14 जनवरी को लालू प्रसाद यादव अपने बड़े बेटे तेजप्रताप यादव(राजद से निष्कासित) के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी चला रहे तेज प्रताप यादव ने पिता और माता के साथ भाई तेजस्वी यादव को भी न्योता दिया था पर वह नहीं पहुंचे। उसके दो एक दो दिनों के बाद यह चर्चा शुरू हो गयी कि तेजस्वी यादव राजद के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अपने हाथ में लेने वाले हैं। चर्चा यह भी है कि नितिन नवीन की तर्ज पर तेजस्वी कार्यकारी से फुल फ्लेज्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंच जाएंगे। लेकिन, इसमें अभी वक्त लगेगा।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
