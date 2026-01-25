तेजस्वी की फुल ताजपोशी में अभी समय है; लालू अध्यक्ष का टर्म पूरा करेंगे, बेटा कार्यकारी?

संक्षेप: पटना के एक होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जिसमें तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सहयोग देने के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि फुल ताजपोशी में अभी वक्त लगेगा।

राष्ट्रीय जनता दल(आरजेडी) की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में आ गई है। लेकिन उनकी फुल फ्लेज्ड ताजपोशी में अभी कुछ वक्त लगेगा। रविवार को पटना के एक होटल में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को सहयोग देने के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही तेजस्वी यादव का पावर औपचारिक तौर पर बढ़ गया है। लालू यादव पहले ही उन्हें पार्टी की नीतिगत फैसलों के लिए अधिकृत कर चुके हैं।

जानकार बताते हैं कि लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष का वर्तमान कार्यकाल पूरा करेंगे। वे 2028 तक राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव कार्यकारी के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम काज देखेंगे। लालू यादव का टर्म पूरा होने के बाद तेजस्वी यादव की फुल ताजपोशी हो सकती है। हालांकि, एक मैसेज पहले से फैल चुका है कि राजद में सभी फैसले तेजस्वी यादव ही लेते हैं। कुछ औपचारिकताएं हैं जिन्हें पूरा किया जाना शेष था। बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट का बंटवारा तेजस्वी यादव ने फाइनल किया था। पार्टी करारी हार के बाद बहन रोहिणी आचार्या की नाराजगी प्रकरण से अंदरखाने चल रहा बहुत कुछ स्पष्ट हो चुका था।