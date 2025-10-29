Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu Tejaswi Yadav action against rebels 10 leaders including MLA Fateh Bahadur expelled from RJD
बागियों पर चली लालू-तेजस्वी की 'तलवार', विधायक फतेह बहादुर समेत 10 नेता राजद से आउट

बागियों पर चली लालू-तेजस्वी की 'तलवार', विधायक फतेह बहादुर समेत 10 नेता राजद से आउट

संक्षेप: Bihar Chunav 2025: लालू एवं तेजस्वी यादव की आरजेडी ने विधायक फतेह बहादुर सिंह, दो पूर्व विधायकों समेत 10 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद प्रत्याशियो के खिलाफ निर्दलीय लड़ने पर यह कार्रवाई की गई है। 

Wed, 29 Oct 2025 08:00 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने एक बार फिर बागियों पर कार्रवाई की है। बिहार की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इनमें डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार समेत दो पूर्व विधायकों का नाम शामिल है। इससे पहले भी राजद ने 2 विधायकों समेत 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने बुधवार को 10 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित करने का आदेश जारी किया। फतेह बहादुर सिंह और सतीश कुमार के अलावा जिन नेताओं को राजद ने निकाला है, उनमें बिहारशरीफ के मो. नौसादुल नवी उर्फ पप्पू खां, कांटी के पूर्व विधायक मो. गुलाम जिलानी वारसी और गोपालगंज पूर्व विधायक के मो. रियाजुल हक राजू शामिल हैं।

इनके अलावा, प्रदेश महासचिव पूर्णिया के अमोद कुमार मंडल, सिंहेश्वर के क्रियाशील सदस्य वीरेंद्र कुमार शर्मा, मधेपुरा के क्रियाशील सदस्य प्रणव प्रकाश, भोजपुर की जिला परिषद सदस्य और पार्टी की प्रदेश महासचिव जिप्सा आनंद और भोजपुर के राजीव रंजन उर्फ पिंकू को भी राजद से बाहर किया गया है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:चुनाव से पहले लालू का ऐक्शन; RJD से पूर्व विधायकों समेत 27 नेताओं को निकाला

बता दें कि लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी ने दो दिन पहले भी बागियों पर कार्रवाई की थी। राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल ने मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, प्रखंड अध्यक्षों समेत कुल 27 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। इनमें परसा विधायक छोटे लाल यादव, गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कामरान, परिहार से निर्दलीय चुनाव लड़ रहीं रितु जायसवाल, पूर्व विधायक अनिल सहनी, सरोज यादव, अनिल यादव एवं राम प्रकाश महतो और पूर्व एमएलसी गणेश भारती शामिल हैं।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
RJD Lalu Yadav Tejashwi Yadav अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।