RJD List: लालू-तेजस्वी ने 35 उम्मीदवारों को सिंबल बांटे, राजद की कैंडिडेट लिस्ट यहां देखें

RJD Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कैंडिडेट के नाम सामने आने लगे हैं। राजद ने अब तक 35 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, इनमें से कुछ अपना पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर सीट से नामांकन कर दिया है। राजद महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई-माले, सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान नहीं हुआ है।