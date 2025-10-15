RJD List: लालू-तेजस्वी ने 35 उम्मीदवारों को सिंबल बांटे, राजद की कैंडिडेट लिस्ट यहां देखें
संक्षेप: RJD Seats Candidates List: लालू एवं तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने बिहार चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों को अब तक सिंबल दे दिए हैं। महागठबंधन में सीट बंटवारे के बिना ही आरजेडी प्रत्याशियों का नामांकन शुरू हो गया है।
RJD Seats Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के कैंडिडेट के नाम सामने आने लगे हैं। राजद ने अब तक 35 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है, इनमें से कुछ अपना पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने भी राघोपुर सीट से नामांकन कर दिया है। राजद महागठबंधन में कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआई-माले, सीपीएम और सीपीआई के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला का ऐलान नहीं हुआ है।
राजद की सीट और कैंडिडेट की लिस्ट-
- राघोपुर- तेजस्वी यादव
- बोचहा- अमर पासवान
- मीनापुर -मुन्ना यादव
- नोखा- अनीता
- महिषी- गौतम कृष्णा
- अलौली- रामवृक्ष सदा
- पारू- शंकर यादव
- उजियारपुर - आलोक मेहता
- बैकुंठपुर - प्रेम शंकर यादव
- शेखपुरा -विजय सम्राट
- गड़खा- सुरेंद्र राम
- इस्लामपुर- राकेश रौशन
- बख्तियारपुर- अनिरुद्ध यादव
- बेलागंज- विश्वनाथ यादव
- फतुहा - रामानंद यादव
- कांटी- इस्माइल मंसूरी
- दरभंगा- ललित यादव
- मोरवा- रणविजय साहू
- मुंगेर- मुकेश यादव
- शाहपुर- राहुल तिवारी
- हाजीपुर- देव कुमार चौरसिया
- सिमरी बख्तियारपुर- युसुफ सलाहउद्दीन
- रघुनाथपुर- ओसामा शहाब
- गायघाट- निरंजन राय
- हसनपुर- माला पुष्पम
- बनियापुर- चांदनी सिंह
- परबत्ता - डॉ. संजीव कुमार
- हथुआ - राजेश कुशवाहा
- मटिहानी - बोगो सिंह
- संदेश - दीपू यादव
- महुआ- मुकेश रौशन
- मसौढ़ी- रेखा पासवान
- मनेर- भाई वीरेंद्र
- साहेबपुर कमाल- सत्तानंद सम्बुद्ध
- हिलसा- शक्ति सिंह यादव
बता दें कि आरजेडी की ओर से अभी तक औपचारिक रूप से कैंडिडेट लिस्ट नहीं जारी की है। मगर लालू एवं तेजस्वी यादव द्वारा सिंबल बांटे जाने की तस्वीरें सामने आने के बाद यह अनौपचारिक सूची राजद के सूत्रों से मिली है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे की घोषणा होने के बाद पार्टी की ओर से औपचारिक लिस्ट जारी कर दी जाएगी।