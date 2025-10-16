मोकामा में सूरजभान Vs अनंत सिंह हो गया; वीणा को RJD का सिंबल मिला, आज ही बाढ़ में नामांकन

संक्षेप: मोकामा सीट पर जेडीयू के अनंत सिंह और राजद के सूरजभान सिंह की पत्नी बीणा देवी के बीच मुकाबला 100 फीसदी कन्फर्म हो गया है। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुंगेर सांसद रहीं वीणा को राजद का सिंबल दे दिया है और वो आज ही नामांकन कर रही हैं।

बिहार में मोकामा सीट पर अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी के बीच मुकाबला 100 फीसदी कन्फर्म हो गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने मोकामा सीट से मुंगेर की पूर्व सांसद वीणा देवी को टिकट दे दिया है। सिंबल लेकर मोकामा के बाहुबली सूरजभान सिंह वीणा देवी का नामांकन कराने बाढ़ निकल गए हैं। मोकामा में पहले चरण में चुनाव है। नामांकन का आखिरी दिन कल है। जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के उम्मीदवार और बाढ़ के बाहुबली अनंत सिंह 14 अक्टूबर को पर्चा भर चुके हैं।