महागठबंधन या लठबंधन? तेजस्वी ने सीट फाइनल करने संजय को दिल्ली भेजा, सहनी अब तक अधर में

संक्षेप: बिहार चुनाव में पहले चरण का नामांकन बंद होने से एक दिन पहले तक विपक्षी महागठबंधन में लठ-बंधन चल रहा है। बिहार कांग्रेस प्रभारी अल्लावरु ने खेल ऐसा फंसाया है कि बिना घोषणा नामांकन चल रहा है, लेकिन लिस्ट नहीं आ रही।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का नामांकन बंद होने से एक दिन पहले तक भी विपक्षी दलों के महागठबंधन में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीटों की संख्या, अदला-बदली और मुकेश सहनी के लिए कितनी सीट कौन छोड़े, इस मसले पर राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी), कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) के बीच लठबंधन का माहौल है। कांग्रेस ने ऐसा खेल फंसा रखा है कि लालू और तेजस्वी यादव के लिए ना उगलने, ना निगलने जैसी हालत है। सहनी ने जब आज गठबंधन छोड़ने की धमकी दी, तब कांग्रेस से फाइनल बात करने के लिए तेजस्वी ने संजय यादव को दिल्ली भेजा है। पटना में गठबंधन के सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब खुद इसे देख रहे हैं, इसलिए सहमति और घोषणा बहुत जल्द होने की संभावना है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम तो दो हफ्ते से हर दिन एक-दो दिन में घोषणा की बात कर रहे थे। तेजस्वी सोमवार को पूरे दिन दिल्ली में रहे, लेकिन तब राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खरगे से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वो एक मौका था जब दोनों तरफ फैसला लेने में सक्षम लोग आमने-सामने बातचीत में सारे विवादित विषय सुलझा सकते थे। कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल को बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरु, राजेश राम के साथ तेजस्वी से बातचीत के लिए भेज दिया। तेजस्वी की पटना में अल्लावरु से कई हफ्तों से बातचीत चल ही रही है, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी। रात में तेजस्वी पटना लौटे तो कह गए कि एक-दो दिन में हो जाएगा। उस रात में सोशल मीडिया पर कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच शायरी और दोहे की लड़ाई भी हुई।