तेज प्रताप यादव आज क्या बम फोड़ने वाले हैं; कौन हैं लालू, तेजस्वी या राजद के 5 जयचंद परिवार?

राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज (शुक्रवार) को पांच ‘जयचंद’ परिवारों के नाम बताने वाले हैं। पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज ने आरोप लगाया है कि इन पांच परिवारों ने उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची।

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निष्कासित उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज (शुक्रवार) को पांच ‘जचयंद’ परिवारों का नाम बताकर बिहार की राजनीति में बम फोड़ने वाले हैं। गुरुवार की रात तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो आज उन पांच जयचंद परिवारों के चेहरा और चरित्र को सबके सामने लाएंगे, जिन लोगों ने मिलकर उनका राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची। छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप लंबे समय से ‘जयचंद’ को परिवार में खटपट की वजह बताते रहे हैं।