तेज प्रताप यादव आज क्या बम फोड़ने वाले हैं; कौन हैं लालू, तेजस्वी या राजद के 5 जयचंद परिवार?
राजद अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज (शुक्रवार) को पांच ‘जयचंद’ परिवारों के नाम बताने वाले हैं। पार्टी और परिवार से निष्कासित तेज ने आरोप लगाया है कि इन पांच परिवारों ने उनका राजनीतिक करियर खत्म करने की साजिश रची।
राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा परिवार और पार्टी से निष्कासित उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज (शुक्रवार) को पांच ‘जचयंद’ परिवारों का नाम बताकर बिहार की राजनीति में बम फोड़ने वाले हैं। गुरुवार की रात तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके ऐलान किया है कि वो आज उन पांच जयचंद परिवारों के चेहरा और चरित्र को सबके सामने लाएंगे, जिन लोगों ने मिलकर उनका राजनीतिक और पारिवारिक जीवन को पूरी तरह से खत्म करने की साजिश रची। छोटे भाई तेजस्वी यादव को अर्जुन और खुद को कृष्ण बताने वाले तेज प्रताप लंबे समय से ‘जयचंद’ को परिवार में खटपट की वजह बताते रहे हैं।
तेज प्रताप के जीवन में उठापटक अचानक तब तेज हो गई, जब उनके सोशल मीडिया हैंडल से कथित तौर पर उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव के साथ उनकी फोटो सामने आई और कहा गया कि 12 साल से दोनों रिलेशनशिप में हैं। फिर पोस्ट डिलीट हो गई और तेज प्रताप ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हो गया था। फिर मीडिया से कहा कि वो पोस्ट उन्होंने ही किया था। कुछ दिन पहले अनुष्का यादव के घर गए तेज प्रताप ने एक इंटरव्यू में उनके भाई आकाश यादव को फोटो लीक करने के लिए लपेट लिया है।
तेज प्रताप ने दो दिन पहले ट्वीट किया था कि पांच जयचंदों में एक जयचंद पटना छोड़कर भागने वाला है। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि उनके डर से वो नहीं भागा। उन्होंने कहा था कि वो फोटो और नाम के साथ सारी चीजों का खुलासा करेंगे। तेज प्रताप ने आरोप लगाया कि उन्हें लगता है कि भाजपा और आरएसएस से पैसा लेकर ये लोग चुनाव से पहले उनकी छवि खराब कर रहे हैं क्योंकि युवाओं में उनका क्रेज है। उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ हंसी-खुशी से रहते थे जो इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि पटना से दिल्ली तक जयचंदों का गैंग है।
तेज प्रताप यादव ने आज साजिश के खुलासे करने और राजनीतिक धमाके की आहट देते हुए कल रात ट्वीट किया- “मेरे राजनैतिक जीवन को पांच परिवार के लोगों ने मिलकर और बृहद रूप से षडयंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की। मैने अपने दस वर्षों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षडयंत्र नहीं किया। लेकिन इन पांच परिवार के लोगों के द्वारा मेरे राजनैतिक और पारिवारिक जीवन को पूर्णरूप से समाप्त करने की पूरी कोशिश की। कल मैं इन सभी पांच परिवार के लोगों का चेहरा और चरित्र दोनों जनता के सामने लाऊंगा। मैं कल इनके हरेक षडयंत्र का पर्दाफाश करने जा रहा हूं।”