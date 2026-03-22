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लालू के बेटे तेज प्रताप भगवा रंग में, नए इंस्टा पेज में डमरू और भस्म का महत्व भी समझाया

Mar 22, 2026 10:27 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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इस पेज पर तेजप्रताप यादव न दो वीडियो पोस्ट किया है जिनमें वे भक्त की मुद्रा में दिख रहे हैं। एक वीडियो में वह बता रहे हैं कि भस्म भगवान को अति प्रिय है। जो अस्तित्व में आया है उसे एक दिन भस्म होना है।

लालू के बेटे तेज प्रताप भगवा रंग में, नए इंस्टा पेज में डमरू और भस्म का महत्व भी समझाया

Tej Pratap Yadav News: लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल, नीतीश सरकार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल(जेजेडी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव ने इंस्टाग्राम पर नया पेज बनाया है। bhagwatejpratapydv पेज का लिंक उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में भी डाला है। नए पेज पर दो वीडियो में तेजप्रताप भगवा वस्त्र में शिवभक्त बने हुए हैं। संत तेजप्रताप पेज का जिक्र करते हुए वह भगवान शिव को प्रिय भस्म और संसार की सृष्टि से उनके डमरू के महत्व का बखान किया है। नए पेज पर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र शामिल किया है।

इस पेज पर तेजप्रताप यादव न दो वीडियो पोस्ट किया है जिनमें वे भक्त की मुद्रा में दिख रहे हैं। एक वीडियो में वह बता रहे हैं कि भस्म भगवान को अति प्रिय है। जो अस्तित्व में आया है उसे एक दिन भष्म होना है। तेजप्रताप कहते हैं कि शरीर नश्वर है इसलिए अहंकार का त्याग कर दीजिए। किसी से ल़ड़ाई झगड़ा छोड़कर महादेव में लीन हो जाइए। जो काम करते हैं उसे अहंकार से दूर रहते हुए कीजिए।

एक अन्य वीडियो में तेज प्रताप डमरू के साथ दिख रहे हैं। कहते हैं कि डमरू सृष्टि की शुरुआत है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तब भगवान महादेव ने डमरू बजाने का काम किया था। डमरू सदा उनके त्रिशूल में बंधा रहता है। नये पेज पर तेज प्रताप के फॉलोवर्स की संख्या अभी बहुत कम है। उन्होंने इस पेज का लिंक अपने ट्विटर हैंडल के प्रोफाइल में एड किया है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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