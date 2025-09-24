लालू-राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से बुलावा, चुनाव से पहले IRCTC घोटाले का फैसला आएगा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को बुलाया है। इस केस में आगामी 13 अक्टूबर को अदालत आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।