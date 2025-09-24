लालू-राबड़ी और तेजस्वी को कोर्ट से बुलावा, चुनाव से पहले IRCTC घोटाले का फैसला आएगा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है। इस दिन कोर्ट आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में आरोपों पर फैसला सुनाएगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों के ऐलान से पहले लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आईआरसीटीसी होटल घोटाला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को बुलाया है। इस केस में आगामी 13 अक्टूबर को अदालत आरोपों पर अपना फैसला सुनाएगी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दिन कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।
यह मामला साल 2004 से 2009 से बीच का है। आरोप है कि लालू यादव के यूपीए कार्यकाल में रेल मंत्री रहते हुए आईआरसीटीसी के दो होटलों के रखरखाव का ठेका सुजाता होटल नाम की एक निजी फर्म को दिया गया था। इसके एवज में बहुत कम कीमत पर लालू परिवार को 3 एकड़ की बेशकीमती जमीन मिली थी। सीबीआई ने लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत अन्य को इसमें आरोपी बनाया है।