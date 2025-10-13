Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu Rabri Rouse Avenue Court verdict on charge framing in IRCTC case possible

लालू, राबड़ी पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट,आईआरसीटीसी केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसले का दिन

आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। आज कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है।

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 13 Oct 2025 10:19 AM
share Share
Follow Us on
लालू, राबड़ी पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट,आईआरसीटीसी केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसले का दिन

Lalu Yadav IRCTC Scam: आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। आज कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। पेशी के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी रविवार को दिल्ली पहुंचे।

आज कोर्ट की ओर से आने वाला निर्णय विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। अदालत का आदेश यह तय करेगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।

क्या है आरोप

लालू परिवार से सदस्यों समेत 14 लोगों पर आरोप है कि आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेके लालू से जुड़ी एक बेनामी कंपनी से हासिल की गई तीन एकड़ कीमती जमीन के बदले में दिए गए थे। 7 जुलाई, 2017 को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और लालू प्रसाद और उनके परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम स्थित 12 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई ने दावा किया है कि सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। वहीं लालू प्रसाद के वकील ने तर्क दिया है कि उनके खिलाफ इस मामले में मुकदला चलाए रखने का कोई वैधानिक तर्क नहीं है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Lalu Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।