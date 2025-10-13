लालू, राबड़ी पहुंचे राउज एवेन्यू कोर्ट,आईआरसीटीसी केस में चार्ज फ्रेमिंग पर फैसले का दिन

आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। आज कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है।

Lalu Yadav IRCTC Scam: आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। आज कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला सुना सकती है। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। पेशी के लिए लालू, राबड़ी और तेजस्वी रविवार को दिल्ली पहुंचे।

आज कोर्ट की ओर से आने वाला निर्णय विधानसभा चुनावों पर बड़ा असर डाल सकता है। अदालत का आदेश यह तय करेगा कि इस मामले में लालू परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलेगा या नहीं। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद के रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान आईआरसीटीसी होटलों के रखरखाव के ठेकों के आवंटन में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है।