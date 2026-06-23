कानून-व्यवस्था ठीक है तो अपनी सुरक्षा हटा लें सम्राट; लालू की पार्टी सीएम पर और हमलावर
बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बहस जारी है। सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार में राजद ने कहा कि अगर बिहार में कानून-व्यवस्था अच्छा है तो सीएम खुद की सुरक्षा हटा लें।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा के सवाल पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है। राबड़ी देवी के बंगले के बाद पूर्व सीएम दंपति की सुरक्षा को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच नये सिरे से तनातनी चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने मंगलवार को कहा कि अगर बिहार में कानून-व्यवस्था ठीक है तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद अपनी सुरक्षा हटा लें। सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने पटना में अति पिछड़ा समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के एक कार्यक्रम में कहा था कि लालू-राबड़ी की सुरक्षा में इस समय भी 150 पुलिस वाले तैनात हैं। उन्होंने सवाल उठाया था कि पूरे बिहार का फोर्स आपकी सुरक्षा में लगा देंगे तो राज्य के अति पिछड़ा को सुरक्षा कौन देगा। सम्राट चौधरी ने कहा था कि सब लालू से डरते हैं और जब उस खलनायक को डर लग रहा है तो मतलब है कि सुशासन ठीक हो गया है।
राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने पटना में पार्टी दफ्तर में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि लालू यादव परिवार की सुरक्षा में 150 पुलिस वाले कहां तैनात हैं? कोई भी देख सकता है। मंडल ने कहा कि कद के हिसाब से सुरक्षा का प्रावधान है, जो मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार के कई नेता दिल्ली जाने के बाद भी पटना में सरकारी आवास रखे हैं। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी बयान देना बंद करें नहीं तो उनकी पार्टी कोर्ट जाएगी और कोर्ट में बताएंगे कि कौन-कौन लोग हैं जो बिना किसी पद के आवास लिए हुए हैं।
मंगनी लाल मंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपरिपक्व बयान दिया है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, कम है। उन्होंने कहा कि लालू ने गरीबों और शोषितों को आवाज दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद राजद के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता ने कहा कि अगर राज्य का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है तो सीएम भी अपनी सुरक्षा हटा लें। राजद सांसद और प्रवक्ता मनोझ झा ने कहा कि लालू-राबड़ी की सुरक्षा के मसले पर पार्टी जनता के बीच जाएगी। कुछ समय पहले सुरक्षा स्तर घटाने के बाद लालू और राबड़ी ने सुरक्षा को वापस करने की बात कही थी। उनके आवास के बाहर राजद के कार्यकर्ता पहरा देते भी नजर आए थे।
सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को पटना में लालू परिवार पर हमला बोलते हुए कहा था कि सबको अलग घर चाहिए। उन्होंने कहा था कि लालू-राबड़ी को जितनी सुरक्षा की जरूरत है, उतनी सुरक्षा मिली हुई है। चौधरी ने कहा था कि दोनों को बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली है। 150 पुलिस वाले सुरक्षा में तैनात हैं। उन्होंने कहा था कि सब लालू से डरे हैं कि वो निकलकर कुछ गड़बड़ ना कर दें। चौधरी ने लालू परिवार की संपत्ति पर भी निशाना साधा और कहा कि इनके पास कितना घर है, कोई गिन ही नहीं पाया। चौधरी ने राजा बाजार, कौटिल्य नगर, महुआबाग, गोपालगंज, दिल्ली वगैरह का नाम लेकर कहा कि वह 1990 से 2026 तक का इतिहास निकाल रहे हैं कि अति पिछड़ा की जमीन पर किसने कब्जा किया है।
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