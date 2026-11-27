सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह ने समय पर राजद से गद्दारी कर जिनकी मदद की उन्हीं लोगों ने उनके साथ भी गद्दारी कर दी।

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय पूर्व रिहाई को रद्द करते हुए एक महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोकामा विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में फिर से जेल जाना है। राजद के एमएलसी और लालू-रबड़ी के चहेते सुनील कुमार सिंह ने दोनों नेताओं को नसीहत दी है। कहा है कि जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहां से खाइएगा। राजद नेता ने कहा है कि दोनों ने 2024 में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय आरजेडी के साथ गद्दारी की थी।

पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह को जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार ने मैनुअल में बदलाव करके बाहर निकाला और जरूरत निकल गई तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। राजद नेता नेता ने कहा कि जब आनंद मोहन राजनीति के हासिए पर चले गए थे तब लालू यादव ने उन्हें सहारा दिया। सिटिंग विधायक का टिकट काटकर तेजस्वी यादव उनकी पत्नी लवली आनंद को मौका दिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को भी विधायक बनाया। लेकिन, समय आने पर राजद से गद्दारी करके जिस नेता को मदद किया आज उसी ने इनके साथ गद्दारी कर दी। इससे तो स्पष्ट हो गया कि सबके ऊपर कोई ना कोई है।

सुनील सिंह ने यह भी कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह समाज के बड़े नेता हैं। वे फिर जेल जा रहे हैं इससे दुख होता है। लेकिन, इन लोगों को विवेचना करना चाहिए कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए पार्टी बदलने से सफलता नहीं मिलती है। लोग इस बात को समझते हैं और देखते हैं। जो भी उनके साथ हुआ है वह होना ही था। जिन लोगों ने सरकार बन जाने के बाद नीतीश कुमार को भी साइड कर दिया। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो कहा वह सच साबित हो गया।