रोपिएगा बबूल तो आम कैसे खाइएगा; आनंद मोहन, अनंत सिंह को लालू-राबड़ी के चहेते MLC सुनील की नसीहत
सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह ने समय पर राजद से गद्दारी कर जिनकी मदद की उन्हीं लोगों ने उनके साथ भी गद्दारी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस जी कृष्णैया हत्याकांड में पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय पूर्व रिहाई को रद्द करते हुए एक महीने में सरेंडर करने का आदेश दिया है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मोकामा विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में फिर से जेल जाना है। राजद के एमएलसी और लालू-रबड़ी के चहेते सुनील कुमार सिंह ने दोनों नेताओं को नसीहत दी है। कहा है कि जब बबूल का पेड़ लगाइएगा तो आम कहां से खाइएगा। राजद नेता ने कहा है कि दोनों ने 2024 में नीतीश सरकार के फ्लोर टेस्ट के समय आरजेडी के साथ गद्दारी की थी।
पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह को जरूरत पड़ने पर बिहार सरकार ने मैनुअल में बदलाव करके बाहर निकाला और जरूरत निकल गई तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। राजद नेता नेता ने कहा कि जब आनंद मोहन राजनीति के हासिए पर चले गए थे तब लालू यादव ने उन्हें सहारा दिया। सिटिंग विधायक का टिकट काटकर तेजस्वी यादव उनकी पत्नी लवली आनंद को मौका दिया। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को भी विधायक बनाया। लेकिन, समय आने पर राजद से गद्दारी करके जिस नेता को मदद किया आज उसी ने इनके साथ गद्दारी कर दी। इससे तो स्पष्ट हो गया कि सबके ऊपर कोई ना कोई है।
सुनील सिंह ने यह भी कहा कि आनंद मोहन और अनंत सिंह समाज के बड़े नेता हैं। वे फिर जेल जा रहे हैं इससे दुख होता है। लेकिन, इन लोगों को विवेचना करना चाहिए कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए पार्टी बदलने से सफलता नहीं मिलती है। लोग इस बात को समझते हैं और देखते हैं। जो भी उनके साथ हुआ है वह होना ही था। जिन लोगों ने सरकार बन जाने के बाद नीतीश कुमार को भी साइड कर दिया। हमारे नेता तेजस्वी यादव ने जो कहा वह सच साबित हो गया।
राजद एमएलसी ने कहा कि जदयू-बीजेपी की यह कार्यशैली है कि अपने फायदे के अनुसार लोगों को फंसाते और बचाते हैं। आनंद मोहन और अनंत सिंह ने विरोध में काम करना शुरू कर दिया तो दोनों का क्या हालत बना दिया गया यह सब देख रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का यह पुराना तरीका है। सुनील कुमार सिंह ने आनंद मोहन के बेटे विधायक चेतन आनंद की मीटिंग पर कहा कि उन्होंने पार्टी बदलने के समय समाज से नहीं पूछा। ऐसे में समाज के लोग उनका कितना साथ देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें