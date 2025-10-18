Hindustan Hindi News
लालू को कैदी रत्न, तेजस्वी को चॉकलेट; जेडीयू के नीरज बोले- 14 नवंबर को माथा गरम होगा तो...

संक्षेप: नीरज ने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आएगा तो लालू खेमे के लोगों को 33 हजार वोल्ट का झटका लगेगा। माथा गरम हो जाएगा।

Sat, 18 Oct 2025 06:08 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
Bihar Elections: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेज हो गया है। जनसभा में विरोधियों पर हमले बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को कैदी रत्न देने की मांग की है। कहा है कि 14 नवंबर को लालू परिवार को 33 हजार वोल्ट का झटका लगेगा। उन्होंने गिरिराज सिंह से तेजस्वी यादव को जैविक चॉकलेट देने की मांग की। आरोप लगाया क जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया।

अरवल की चुनावी सभा में नीरज कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर असली जननायक थे। अब एक फर्जी जननायक गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी यादव को राजद के लोग जननायक बता रहे हैं। उनके पिता के लिए कर्पूरी ठाकुर के तर्ज पर भारत रत्न की मांग की जा रही है। लेकिन लालू यादव को कैदी रत्न मिलना चाहिए। असलियत में तो वह चारा घोटाला के सजायाफ्ता कैदी ही हैं। हेल्थ के ग्राउंड पर जमानत पर बाहर हैं। उनपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

नीरज ने कहा कि 14 नवंबर को परिणाम आएगा तो लालू खेमे के लोगों को 33 हजार वोल्ट का झटका लगेगा। माथा गरम हो जाएगा। गिरिराज दा हमेशा जैविक खेती की बात करते रहते हैं। एक जैविक चॉकलेट बनवा कर भतीजवा को भेज दीजिए। 14 नवंबर को खाएगा तो माथा शांत रहेगा। नीरज ने का कि हम लोग पांच रुपए में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवाते हैं। वह लोग साढ़े चार रुपए में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाता था। पूरा बिहार को लूट लिया। लालू यादव भ्रष्टाचार के राजा हैं।

नीरज ने कहा कि एनडीए की लोकप्रियता से महागठबंधन खेमे में घबराहट पहले से है। जनता जब कमल खिलाएगी और तीर चलाएगी तो भगदड़ मच जाएगी। बिहार की जनता को नीतीश कुमार पर भरोसा है। एक बार फिर राज्य में एनडीए की सरकार बनेगी।

