आवेदन मिला तो लालू की संपत्ति की जांच होगी,नीतीश के मंत्री विजय सिन्हा के बयान पर सुलगी सियासत

संक्षेप: विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर आवदेन दिया गया तो लालू यादव की संपत्तियों की जांच होगी। डिप्टी सीएम के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है।

लालू प्रसाद यादव की संपत्ति पर एक बार फिर सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। जनसंवाद कार्यक्रम में सवाल उठाए जाने पर डिप्टी सीएम सह भूमि सुधार व राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि अगर आवदेन दिया गया तो लालू यादव की संपत्तियों की जांच होगी। डिप्टी सीएम के इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। जदयू ने जांच की मांग तेज कर दी है तो राजद और कांग्रेस भड़क गई है। बीजेपी ने जदयू की मांग का समर्थन किया है।

नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इन दिनों राज्य में भूमि सुधार के लिए अभियान चला रहे हैं। जिलों में जन संवाद कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें अधिकारियों के सामने मंत्री लोगों की समस्याओं का सुनवाई करते हैं और ऑन द स्पॉट निदान का आदेश अधिकारियों को देते हैं। इसी दौरान डिप्टी सीएम से मांग की गई कि लालू प्रसाद यादव पर कई अवैध संपत्ति बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। उसकी जांच कब होगी। जवाब में मंत्री ने कहा कि जनकल्याण संवाद में कोई आवेदन लेकर आएंगे तो हमारे सभी पदाधिकारी यहां बैठते हैं, सरकार इस पर जरूर संज्ञान लेगी। उन्होंने भूमि माफिया से सांठगांठ रखने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी कि पकड़े जाने पर कोई नहीं बचेंगे।

जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार समेत बीजेपी के कई नेता आरोप लगाते हैं कि लालू प्रसाद पटना के जमीनदार हैं। राजधानी में उनके पास 43 बिगहा सेअधिक जमीन है जो राजनीति में रहते बनाई गई हैं। इसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं है। लालू प्रसाद जमीन के लिए नौकरी का मुकदमा भी फेस कर रहे हैं। विजय सिन्हा के बाद उन्होंने फिर से आरोप दोहराते हुए जांच की मांग कर दी है। कहा है कि लालू परिवार के सभी सदस्यों का वेतन और भत्ता जोड़ लिया जाए और उनके नाम पर अर्जित संपत्तियों का मूल्य आकलन किया जाए, सब साफ हो जाएगा। यह भी कहा कि मंत्री जी ने कहा है तो अब मैं इसे सरकार के संज्ञान में लेकर आउंगा।

इस पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता असीत नाथ तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि केंद्र से लेकर राज्यों तक इनकी सरकारें हैं। सभी जांच एजेंसियां उनके हाथ में हैं। जांच करवा कर देख लें। मांग किससे करते हैं। दरअसल इन लोगों को लालू फोबिया हो गया है। मुद्दे से जनता को भटकाने के लिए ऐसा बयान देते हैं। इन्हें बिहार की चिंता नहीं है।