Hindi NewsBihar NewsLalu Prasad Yadav started distributing tickets as soon as he returned from Delhi with 3 candidates getting the symbol

दिल्ली से लौटते ही लालू यादव ने टिकट बांटना शुरू कर दिया, तीन कैंडिडेट को मिल गया सिंबल

महागठबंधन में भले ही अभी तक सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ हो। लेकिन दिल्ली से पटना पहुंचते ही राजद चीफ लालू यादव ने टिकट बंटना शुरू कर दिया है। मटिहानी से बोगो सिंह, साहेबपुर कमाल से मौजूदा विधायक सत्तानंद संबुद्ध और संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे दीपू सिंह को पार्टी सिंबल दिया है।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटनाMon, 13 Oct 2025 10:05 PM
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की ओर से फैसला आने के बाद सोमवार की देर शाम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी पटना लौटीं। इसके बाद राजद ने अपने दावेदारों को सिम्बल देना शुरू कर दिया। पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सोमवार की शाम तीन उम्मीदवारों को सिम्बल प्रदान किया। जानकारी के अनुसार मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद ने सिम्बल दे दिया। वे हाल ही में जदयू से राजद में आए हैं, वे पूर्व विधायक हैं।

जबकि साहेबपुर कमाल से मौजूदा विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को सिम्बल दिया गया। जबकि संदेश से मौजूदा विधायक किरण देवी के स्थान पर दीपू सिंह को सिम्बल दिया गया। दीपू सिंह मौजूदा विधायक किरण देवी के बेटे हैं आपको बता दें अभी तक महागठबंधन के सीट बंटवारे का ऐलान नहीं हुआ है। ऐसे में जिन सीटों पर किसी और का दावा नहीं है या फिर आरजेडी एकदम छोड़ने के मूड में नहीं, दावे के बावजूद उन सीटों पर सिंबल बांटने का काम शुरू हो गया है।

मटिहानी से नरेंद्र सिंह उर्फ बोगो सिंह को राजद ने पार्टी सिंबल दिया है। 2020 के चुनाव में ये सीट महागठबंधन की सहयोगी सीपीएम को मिली थी। बोगो सिंह जदयू प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। हालांकि जीत लोजपा के राज कुमार सिंह की हुई थी। बोगो सिंह दूसरे और सीपीएम के राजेंद्र प्रसाद सिंह तीसरे नंबर पर रहे थे। 303 वोटों के अंतर से ये सीट लोजपा के खाते में गई थी। चर्चा है कि ये सीट सीपीएम फिर से मांग रही थी।

वहीं साहेबपुर कमाल सीट से मौजूदा राजद विधायक सत्तानंद सम्बुद्ध उर्फ ललन को आरजेडी ने रिपीट किया है। और उन्हें पार्टी सिंबल दिया है। 2020 में सत्तानंद 14 हजार से ज्यादा वोटों से जीते थे। दूसरे नंबर पर जेडीयू के शशिकांत कुमार सिंह रहे थे। वहीं संदेश विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक किरण देवी के बदले उनके बेटे दीपू सिंह को राजद ने पार्टी सिंबल दिया है। 2020 के चुनाव में आरजेडी के टिकट पर संदेश से किरण देवी ने बड़ी जीत हासिल की थी। और 50 हजार से ज्यादा वोटों से जीती थी। दूसरे नंबर पर जदयू के वीरेंद्र यादव रहे थे। जिन्हें करीब 29 हजार वोट ही मिले थे।