लालू से मिलने पहुंचीं सोनिया, लालू को याद आया मनरेगा, RTE, RTI और 1.45 लाख करोड़

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। राजद सुप्रीमो ने खुद इस मुलाकात की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। लालू प्रसाद यादव ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए बताया कि इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या-क्या बातचीत हुई है।

देश की लगभग सभी मुख्य विपक्षी पार्टियों ने बीते 1 नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया और महारैली की। वैसे तो इस मार्च के दौरान विपक्षी नेताओं की कई तस्वीरें सामने आई लेकिन दिल्ली में ही विपक्ष के दो नेताओं की एक खास तस्वीर इस वक्त काफी चर्चा में है। हालांकि, यह तस्वीर विपक्ष की रैली की तो नहीं है लेकिन दोनों नेताओं की यह मुलाकात भी काफी चर्चा में है। दरअसल सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से दिल्ली में अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान लालू प्रसाद यादव ने RTE, RTI और पूर्व की यूपीएस सरकार को लेकर अपनी पुरानें यादें ताजा की हैं।

खुद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इस मुलाकात की तस्वीरें अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा, ‘आदरणीय मैडम श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आवास पहुँच स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। इस दौरान पुराने दिनों की यादें ताजा हुई। स्मरण किया कि कैसे UPA सरकार के दिनों में हम लोगों ने युवाओं, किसानों, जवानों और आम आदमी के लिए पारदर्शी व जनकल्याणकारी योजनाएं लागू की तथा मनरेगा, RTE, RTI जैसी कानूनों से देशवासियों को सशक्त किया गया। सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कैसे 1 लाख 45 हज़ार करोड़ से अधिक की धनराशि दी।’