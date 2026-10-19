तेज प्रताप के घर लालू, मीसा और रोहिणी आए; तेजस्वी रहे गायब, महाअष्टमी पर हुई पूजा

दुर्गा पूजा की धूम के बीच राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी बेटियों के साथ अचानक तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे। सभी ने यहां माता दुर्गा की पूजा-अर्चना की है। हालांकि, तेज प्रताप के छोटे भाई तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए।

बिहार समेत पूरे देश में शारदीय नवरात्र की धूम है। दुर्गा पूजा पर पटना से एक बेहद ही खास तस्वीर नजर आई। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अचानक सोमवार को अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे। दरअसल तेज प्रताप यादव के पटना के आवास 42A, हार्डिंग रोड पर माता दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। महाअष्टमी के दिन लालू प्रसाद यादव अचानक तेज प्रताप यादव के घर पहुंचे। लालू प्रसाद यादव के साथ उनकी बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्या भी थीं। सभी ने यहां माता दुर्गा की प्रतिमा के पास पूजा-अर्चना की है। लेकिन तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आए।

तेज प्रताप यादव के घर लालू प्रसाद यादव द्वारा की गई पूजा-अर्चना का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें लालू प्रसाद यादव हाथ में आरती की थाल लेकर माता की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्या भी इस पूजा में शामिल थे। तेज प्रताप यादव ने परिवार के सदस्यों से आशीर्वाद भी लिया। तेज प्रताप यादव के घर तेजस्वी यादव क्यों नजर नहीं आए? इसके बार में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

मल्लिका शेरावत को लेकर माता-पिता के पास गए थे तेज प्रताप यादव बता दें कि इससे पहले एक और तस्वीर सामने आई थी जब तेज प्रताप यादव मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत को लेकर अपने माता-पिता के घर गए थे। दरअसल पटना में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई बॉलीवुड अदाकारा ने तेज प्रताप यादव से इच्छा जताई थी कि वो उनके परिवार से मिलना चाहती हैं। इसके बाद तेज प्रताप यादव उन्हें लेकर अपने माता-पिता के पास गए थे। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था। इसमें मल्लिका शेरावत के साथ तेज प्रताप के अलावा राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य भी नजर आ रही थीं। घर के सदस्यों ने मल्लिका शेरावत से मुलाकात की थी।