वो मेंटली गड़बड़ा गए हैं, लालू के बंगला वाले बयान पर बोले अशोक चौधरी- जब तक नीतीश कुमार..

लालू प्रसाद यादव ने बंगला विवाद और सुरक्षा वापस लिए जाने के मुद्दे पर कहा था कि यह सब नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद यादव को लेकर कह दिया है कि वो मेंटली गड़बड़ गए हैं और बिना वजह सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में राबड़ी देवी के बंगला और सुरक्षा विवाद के मुद्दे पर बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा था। सुरक्षा वापस लिए जाने और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का आदेश दिए जाने के मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि यह नीतीश कुमार करवा रहे हैं। अब बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस बार लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए यह कह दिया है कि वो वो मेंटली गड़बड़ा गए हैं।

अशोक चौधरी से जब नीतीश कुमार को लेकर लालू यादव के बयान पर सवाल पूछा गया तो अशोक चौधरी ने कहा कि वो (लालू प्रसाद यादव) मेंटली गड़बड़ा गए हैं। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में थे तब तक तो वो वहां (10 सर्कुलर रोड स्थित आवास) पर थे। अब जब सरकार ने आपको व्यवस्थित कर दिया है और आपको एक जगह दे दी गई है तब आप फिर जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश ही सब करा रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है? सरकार अगर घर या सुरक्षा को लेकर कोई फैसला लेती है तो सुरक्षा का फैसला तो सुरक्षा समिति करती है ना। यह तो पुलिस करती है। इसमें सरकारी या राजनीतिक दबाव नहीं रहता है। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि अगर वो सुरक्षा नहीं ले रहे हैं तो ऐसे में कोई घटना होती है तो इसमें इसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे।

बिहार पुलिस ने दी है सफाई इधर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठे विवाद के बीच बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उन्हें और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों के अनुरूप पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार पुलिस ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक स्पष्टीकरण में कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है तथा उन्हें निर्धारित प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है।

बिहार पुलिस के अनुसार, विशेष सुरक्षा दल (एसएसजी) अधिनियम, 2010 के तहत लालू प्रसाद को अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन और बीआर कार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा पर विशेष निगरानी रखने के लिए सादे लिबास में विशेष शाखा के सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती की गई है। पुलिस ने राबड़ी देवी की सुरक्षा व्यवस्था का विवरण साझा करते हुए कहा कि उन्हें भी अंगरक्षक, आवास गार्ड, एस्कॉर्ट गार्ड, पायलट वाहन और बीआर कार उपलब्ध कराई गई है। साथ ही सुरक्षा से संबंधित अन्य आवश्यक प्रबंध भी किए गए हैं।