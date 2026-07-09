लालू प्रसाद यादव ने बांकीपुर उपचुनाव में निर्दलीय ठोकी ताल, कुल 422 मतदान केंद्र

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। इस बीच सारण के रहने वाले लालू प्रसाद यादव ने बांकीपुर सीट से निर्दलीय नामांकन पर्चा दाखिल किया है। उनके पास कुल नकद एक लाख रुपये और पत्नी के पास 50 हजार है।

बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच सारण जिले के मढ़ौरा स्थित जादो रहीपुर गांव के निवासी लालू प्रसाद यादव बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। 47 वर्षीय लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को निर्दलीय उम्मीवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और उनके पास कुल नकद एक लाख रुपये और पत्नी के पास 50 हजार है। किसी का कोई कर्ज अथवा देनदारी नहीं है। एक अल्टो कार और तीन बीघा पुश्तैनी जमीन है। बुधवार को एक अन्य उम्मीदवार निरंजन कुमार आचार्य ने राइट टू रिकॉल पार्टी से पर्चा दाखिल किया। पटना स्टेशन रोड निवासी निरंजन के पास 50 हजार नकद और बैंक में 50 हजार रुपये जमा हैं। पत्नी के पास कोई राशि नहीं है।

चुनाव के लिए कुल 422 मतदान केंद्र जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बुधवार को समाहरणालय स्थित एनआईसी सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-डीएम कुन्दन कुमार की अध्यक्षता में ईवीएम का प्रथम रेंडमाइजेशन सम्पन्न हुआ। बैठक में बताया गया कि कुल 422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी केंद्रों के लिए आवश्यक संख्या में ईवीएम का आवंटन भी किया गया। इस प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया गया।इस अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी, बांकीपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी तथा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रेंडमाइजेशन कार्य के बाद जिलास्तरीय स्टैंडिंग कमिटी की बैठक हुई। डीएम ने उप चुनाव में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा आमसभा, रैली या जुलूस का आयोजन विधिवत अनुमति लेकर ही किया जाए। इसी तरह पैम्फ्लेट का मुद्रण, लाउडस्पीकर और प्रचार वाहनों के उपयोग के लिए भी पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। डीएम ने बताया कि अनुमति की सुविधा के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है ताकि आवेदकों को अनावश्यक भटकना न पड़े। बैठक में मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, रैंप और छाया की व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की गई। डीएम ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है।

महिला की जांच महिला पदाधिकारी ही करेंगी: डीएम पटना। समाहरणालय के सभाकक्ष में चुनाव कार्य में लगे वरीय पदाधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता डीएम कुन्दन कुमार ने की। उन्होंने बताया कि फ्लाइंग वस्टैटिक सर्विलांस टीमों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और वे लगातार निगरानी कर रही हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि जांच के दौरान पूरी शालीनता बरती जाए और महिलाओं की जांच महिला पदाधिकारियों द्वारा ही की जाए। बैठक में सामान्य प्रेक्षक शिव सहाय अवस्थी, पुलिस प्रेक्षक मुख्तार मोहसिन और व्यय प्रेक्षक शिव प्रताप सिंह के अलावा एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, उप निर्वाचन पदाधिकारी विपिन कुमार समेत कई पदाधिकारी थे।