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राबड़ी आवास से निकले लालू, ट्रक और पिकअप से बाहर आया सामान; JDU बोली- निजी जागीर नहीं है घर

Nishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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आवास खाली करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस दिया था और इस तारीख तक घर खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लिहाजा राबड़ी आवास को खाली करने का सिलसिला जारी है।

राबड़ी आवास से निकले लालू, ट्रक और पिकअप से बाहर आया सामान; JDU बोली- निजी जागीर नहीं है घर

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के पास सुबह से ही हलचल काफी बढ़ी हुई है। दरअसल सोमवार यानी 29 जून वो आखिरी तारीख है जिस तारीख के खत्म होने से पहले राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास खाली करना है। आवास खाली करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस दिया था और इस तारीख तक घर खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लिहाजा राबड़ी आवास को खाली करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास से निकलते नजर आए।

राबड़ी देवी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। हालांकि, इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और वो सीधे निकल गए। राबड़ी आवास से सामान निकलने का सिलसिला भी चला। राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आवास तो खाली करना ही होगा। यह उनकी निजी जागीर नहीं है।

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राबड़ी देवी का आवास खाली किए जाने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक और पिकअप से सामान लाद कर घर के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास से निकलते हुए नजर आए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास में अपने परिवार के साथ रहती थीं और तेजस्वी यादव भी अपने माता-पिता के साथ ही रहते थे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी आवास से निकल चुके हैं और उनका भी सामान वहां से नेता प्रतिपक्ष के 01 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचा दिया गया है।

वैसे तो सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39, हार्डिगं रोड स्थित बंगला दिया है लेकिन कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और उनका पूरा परिवार फिलहाल 01 पोलो रोड स्थित मकान में ही रहेगा। हालांकि, अभी राबड़ी देवी का आवास खाली करने को लेकर सिर्फ कुछ वीडियो ही सामने आए हैं और कोई बयान सामने नहीं आया है।

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JDU क्या बोली

हालांकि, इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी बात रखी है। नीरज कुमार ने कहा, ‘राबड़ी देवी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। उनको महुआ बाग कौटिल्य नगर के नजदीक, पारस अस्पताल, आईजीआईएमएस और एयरपोर्ट के नजदीक का मकान उनको आवंटित किया गया है। अब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो 39, हार्डिगं रोड स्थित आवास में जाएंगी या नहीं? यह घर पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लेकिन मकान तो खाली करना ही पड़ेगा। यह कोई आपकी निजी जागीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी संपत्ति आपके नाम से लिख दी जाए। ऐसा एनडीए के शासनकाल और सम्राट चौधरी के शासनकाल में संभव नहीं है।’

बता दें कि राबड़ी देवी को जब इससे पहले बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था तब उन्होंने कहा था कि वो किसी भी कीमत पर बंगला खाली नहीं करेंगी और सरकार चाहे तो पुलिस बुला कर बंगला खाली करवा ले। इस मुद्दे को लेकर काफी दिनों तक सियासत भी हुई थी। लेकिन इसके बाद खुद सीएम सम्राट चौधरी ने कई बार सार्वजनिक मंच से कहा था कि सरकारी आवास किसी की जागीर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि कोई माई का लाल इसे खाली करने से रोक नहीं सकता है। बहरहाल अब इस मामले पर चल रही सियासत का अंत होता दिख रहा है और राबड़ी देवी का बंगला आज खाली हो सकता है।

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Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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