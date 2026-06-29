राबड़ी आवास से निकले लालू, ट्रक और पिकअप से बाहर आया सामान; JDU बोली- निजी जागीर नहीं है घर

आवास खाली करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस दिया था और इस तारीख तक घर खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लिहाजा राबड़ी आवास को खाली करने का सिलसिला जारी है।

पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के पास सुबह से ही हलचल काफी बढ़ी हुई है। दरअसल सोमवार यानी 29 जून वो आखिरी तारीख है जिस तारीख के खत्म होने से पहले राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित अपना आवास खाली करना है। आवास खाली करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को नोटिस दिया था और इस तारीख तक घर खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की बात भी कही गई थी। लिहाजा राबड़ी आवास को खाली करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी के आवास से निकलते नजर आए।

राबड़ी देवी गाड़ी की अगली सीट पर बैठे थे। हालांकि, इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और वो सीधे निकल गए। राबड़ी आवास से सामान निकलने का सिलसिला भी चला। राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर जनता दल (यूनाइटेड) की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आवास तो खाली करना ही होगा। यह उनकी निजी जागीर नहीं है।

राबड़ी देवी का आवास खाली किए जाने के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक और पिकअप से सामान लाद कर घर के अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। तेजस्वी यादव भी राबड़ी आवास से निकलते हुए नजर आए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड आवास में अपने परिवार के साथ रहती थीं और तेजस्वी यादव भी अपने माता-पिता के साथ ही रहते थे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी आवास से निकल चुके हैं और उनका भी सामान वहां से नेता प्रतिपक्ष के 01 पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचा दिया गया है।

वैसे तो सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार की पूर्व सीएम और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को 39, हार्डिगं रोड स्थित बंगला दिया है लेकिन कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी और उनका पूरा परिवार फिलहाल 01 पोलो रोड स्थित मकान में ही रहेगा। हालांकि, अभी राबड़ी देवी का आवास खाली करने को लेकर सिर्फ कुछ वीडियो ही सामने आए हैं और कोई बयान सामने नहीं आया है।

JDU क्या बोली हालांकि, इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी बात रखी है। नीरज कुमार ने कहा, ‘राबड़ी देवी को पहले भी नोटिस दिया जा चुका है। उनको महुआ बाग कौटिल्य नगर के नजदीक, पारस अस्पताल, आईजीआईएमएस और एयरपोर्ट के नजदीक का मकान उनको आवंटित किया गया है। अब उनकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो 39, हार्डिगं रोड स्थित आवास में जाएंगी या नहीं? यह घर पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी अच्छा है। लेकिन मकान तो खाली करना ही पड़ेगा। यह कोई आपकी निजी जागीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी संपत्ति आपके नाम से लिख दी जाए। ऐसा एनडीए के शासनकाल और सम्राट चौधरी के शासनकाल में संभव नहीं है।’