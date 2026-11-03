दिल्ली में कपिल सिब्बल से मिले लालू-तेजस्वी, लैंड फॉर जॉब केस में पैरवी पर हुई बात

बता दें कि लैंड फॉर जॉब घोटाला केस उस अवधि से संबंधित है, जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे। इस केस में लालू प्रसाद और उनके बेटों तेजस्वी यादव तथा तेज प्रताप को भी आरोपी बनाया गया था।

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिल्ली में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से मुलाकात की है। लालू- तेजस्वी सोमवार देर रात कपिल सिब्बल के आवास पहुंचे। दोनों नेताओं की इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच नौकरी के बदले जमीन मामले में पैरवी से संबंधित चर्चा हुई। हालांकि, बातचीत के मुद्दों को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। बता दें कि सितंबर महीने में दिल्ली की एक अदालत रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से जुड़े धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ आरोपों पर दलीलें नए सिरे से सुनेगी।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील आरोप तय करने के बिंदु पर नए सिरे से दलीलें पेश करने के लिए कुछ समय मांग रहे हैं। आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए तारीख दी गई थी। इससे पहले, विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में आदेश सुरक्षित रख लिया था। ईडी ने इस साल 16 मार्च को आरोप तय करने के बिंदु पर अपनी दलीलें पूरी की थी।

क्या है लैंड फॉर जॉब केस बता दें कि धनशोधन का यह मामला धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की आपराधिक धाराओं के तहत दर्ज किया गया और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज शिकायत पर आधारित है। इस साल नौ जनवरी को न्यायाधीश गोगने ने सीबीआई मामले में लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों समेत 41 आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोप तय करने का आदेश दिया था। यह कथित धनशोधन घोटाला उस अवधि से संबंधित है, जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग)-1 सरकार में रेल मंत्री थे।

ईडी ने अपने पहले आरोप-पत्र में तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री की पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव, यादव परिवार के कथित 'करीबी सहयोगी' अमित कात्याल, रेलवे के एक पूर्व कर्मचारी हृदयानंद चौधरी; और दो कंपनियों 'ए. के. इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' तथा 'ए बी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' को आरोपी बनाया था। इन दोनों कंपनियों का प्रतिनिधित्व उनके साझा निदेशक शरीकुल बारी के माध्यम से किया गया था।