घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहती है लालू एंड कंपनी; अमित शाह ने राहुल गांधी को भी सुनाया

अररिया के फारबिसगंज में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होने आरजेडी और कांग्रेस भी हमला बोला। शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी और राहुल गांधी घुसपैठियों को भी वोटर बनाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी का संकल्प है, एक-एक घुसपैठिए को देश से बाहर निकालना।

sandeep लाइव हिन्दुस्तान, फारबिसगंज/अररियाSat, 27 Sep 2025 05:02 PM
दो दिन के बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को अररिया के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान शाह के निशाने पर लालू यादव की आरजेडी और राहुल गांधी की कांग्रेस रही। हाल ही में बिहार में संपन्न हुई राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि लालू एंड कंपनी और राहुल गांधी चाहते हैं कि घुसपैठियों को भी मताधिकार मिले। इसीलिए ये यात्रा निकाली गई। क्योंकि चुनाव आयोग मतदाता सूची से घुसपैठियों को बाहर कर रहा है।

शाह ने लोगों से पूछा कि कोसी-सीमांचलवालों मुझे बताओ घुसपैठियों को मत का अधिकार देना चाहिए क्या? यहां इतने सारे लोग हैं, मुझे बताओ आपका कोई वोट कटा है? कैसे कटेगा आप तो भारत के नागरिक हो। लेकिन जो दूसरे देश से घुसकर आए हैं, उनका वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए। शाह ने कहा कि राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो बिहार क्या कहीं पर भी यात्रा निकाल दो। लेकिन भाजपा का संकल्प है, चुन-चुनकर एक-एक घुसपैठिए को हम बाहर करेंगे। लालू यादव और राहुल गांधी की पार्टियां घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। और हम घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं।

पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। अन्य पार्टियों में चुनाव नेता के दम पर जीते जाते हैं। लेकिन बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव जीतती है। बिहार में एनडीए सरकार की उपलब्धियां बताते हुए शाह कार्यकर्ताओं को 160 प्लस का टारगेट भी दिया।

आपको बता दें इससे पहले शुक्रवार को पटना में शाह के नेतृत्व में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई थी। जिसमें सीटों और सीटिंग विधायकों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई थी। जिसमें बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष समेत पार्टी के दिग्गज नेता शामिल हुए थे।