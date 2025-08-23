लालू प्रसाद धृतराष्ट्र, तेजस्वी दुर्योधन; गिरिराज सिंह महाभारत की कथा सुनाने लगे, बोले- सपना पूरा नहीं होगा

लालू प्रसाद व्याकुल भारत बन गए हैं। उनकी स्थिति धृतराष्ट्र वाली हो गई है। वे किसी भी प्रकार से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन, यह कभी पूरा नहीं होगा।

चुनाव वाले बिहार में सियासी पारा हाई है। महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र और दुर्योधन की एंट्री हो गई है। नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह ने लालू यादव को धृतराष्ट्र तो तेजस्वी यादव को दुर्योधन करार दिया है। कहा है कि दुर्योधन का राजा बनने का सपना पूरा नहीं हुआ। वही हालत तेजस्वी यादव की होगी। बिहार की जनता समझती है कि वे राजा बने तो महाभारत ही करेंगे।

गिरिराज सिंह ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद व्याकुल भारत बन गए हैं। उनकी स्थिति धृतराष्ट्र वाली हो गई है। वे किसी भी प्रकार से अपने बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने महाभारत देखा है वे जानते हैं कि धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को राजा नहीं बनवा पाए। क्योंकि उसकी सोच और नीतियां ही गलत थीं। यह बदला हुआ बिहार है जिसे ये लोग स्वीकार नहीं है। दुर्योधन जब राजा बनेंगे तो महाभारत ही करेंगे।

गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार विकास के पथ पर चल चुका है। बेगूसराय से सवा घंटे में पटना पहुंच गया। किसी भी शहर से अधिकतम साढ़े तीन घंटे में लोग यहां आ जाते हैं। पांच स्थानों पर एयरपोर्ट हो गया। एक उनका दौर था जब सड़कें जर्जर थीं। स्कूल में भवन नहीं थे। अस्पतालों में कुत्ते सोते थे। बिजली और पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना पड़ता था। लोग वह दौर फिर से लाना नहीं चाहते।