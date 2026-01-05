लालू का नाती आदित्य 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग पर गया, रोहिणी का भावुक ट्वीट

संक्षेप: लालू यादव के नाती आदित्य सिंगापुर में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पर गए हैं। जिसको लेकर रोहिणी आचार्य भावुक ट्वीट किया है। उन्होने लिखा कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है। हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है।

लालू परिवार और राजनीति से नाता तोड़ने का सोशल मीडिया पर ऐलान करने वालीं रोहिणी आचार्य ने सोमवार को गुड न्यूज दी। जिसकी वजह उनका बड़ा बेटा है। जो प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग पर गया है। बेटे की सफलता रोहिणी आचार्य गर्व महसूस कर रही हैं। जिसकी जानकारी उन्होने ट्वीट करके दी। बेटे की फोटो शेयर करते हुए उन्होने लिखा कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए गया है।

आगे लिखा कि आदित्य... तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ , हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं । हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ हैं।

आपको बता दें सिंगापुर में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग एक शुरुआती सैन्य प्रशिक्षण है जो ज्यादातर पुरुष नागरिकों को नेशनल सर्विस के तहत दिया जाता है। जिसका मकसद सैनिक अनुशासन सिखाना, शारीरिक फिटनेस बढ़ाना, टीमवर्क और नेतृत्व कौशल विकसित करना और बुनियादी युद्ध कौशल सिखाना है।

ट्रेनिंग में दौड़, पुश-अप, सिट-अप, परेड, मार्चिंग के अलावा हथियारों की जानकारी और फायरिंग शामिल है। इसके अलावा जंगल/मैदान में रहकर ट्रेनिंग, फर्स्ट एड, जिंदा रहने की स्किल सिखाई जाती हैं। बीएमटी पूरा करने के बाद भर्ती सैनिक को उसकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर आगे की ट्रेनिंग दी जाती है। जिसमें इन्फैंट्री, नेवी, एयर फोर्स, सिविल डिफेंस और सपोर्ट यूनिट्स शामिल हैं।