लालू को मजबूर कर दिया, रोहिणी को सताया जा रहा; साधु यादव ने तेजस्वी पर लगाए कई आरोप

लालू को मजबूर कर दिया, रोहिणी को सताया जा रहा; साधु यादव ने तेजस्वी पर लगाए कई आरोप

संक्षेप: साधु यादव ने लालू यादव से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की मांग की और कहा कि पार्टी की हार के लिए तेजस्वी और उसके दो बाहरी साथी जिम्मेदार हैं। यह भी कहा है कि रोहिणी को सताया जा रहा है।

Mon, 17 Nov 2025 04:12 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Lalu Yadav Family Dispute: लालू यादव के साले और पूर्व बाहूबली सांसद साधु यादव ने परिवार में कलह का विलन तेजस्वी यादव को बताया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी की शह पर बाहरी लोग घर में घुस गए और पिता के लिए इतना बड़ी कुर्बानी देने वाली बेटी रोहिणी को सताया जा रहा है। उन्होंने लालू यादव से तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष से हटाने की मांग की और कहा कि पार्टी की हार के लिए तेजस्वी और उसके दो बाहरी साथी जिम्मेदार हैं। यह भी कहा है कि लालू-रबड़ी को मजबूर करके तेजस्वी संजय यादव के बहकावे में काम कर रहे हैं। उन्होंने रमीज को उत्तर प्रदेश का बड़ा गुंडा बताया।

न्यूज18 से बात करते हुए साधु यादव ने राजद सांसदर संयज यादव और उसके साथ रमीज पर पार्टी पर परिवार को बर्वाद करने का आरोप लगाया। कहा कि रमीज युपी का बड़ा गुंडा है। कहा कि दोनों तेजस्वी यादव को भी फंसा देंगे। ये लोग कैसे परिवार में आ गए। इसी के बहकावे में आकर तेजस्वी यादव ने लालू यादव और रबड़ी देवी को मजबूर कर दिया है। अब लालू जी को चुप नहीं रहना चाहिए। तेजस्वी अगर बाहरी को बाहर नहीं निकालते हैं तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष से हटा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि ये लोग(संजय, रमीज) गुंडा, मवाली और तस्कर हैं। रमीज मुख्तार अंसारी के साढ़ू का बेटा है। ये लोग तेजस्वी को ले डूबेगा। प्लानिंग करके इन लोगों ने साधु यादव को हटाया। आज लालू यादव और रबड़ी देवी रो रही हैं। रोहिणी ने फोटो भेजा है। उसके साथ जो हो रहा है वह गुनाह है। लालू जी ने भरोसा करके लालू जी ने कमान दिया। लेकिन तेजस्वी ने तोड़ दिया। बीमारी के कारण वे कुछ नहीं बोल रहे हैं तो फायदा उठा रहा है।

उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पार्टी, परिवार और बिहार को बर्बाद कर रहा है। लालू यादव मुंह खोलें, उनके पीछे बिहार की पूरी जनता है। वे कमान संभालें। किसी वरीय नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाएं। संजय यादव बिहार छोड़कर भाग जाए नहीं तो कुछ भी हो सकता है। उस पर खून खौल रहा है। ये लोग कभी पार्टी और बिहार की भलाई नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि पहले तेज प्रताप को निकलवाया, फिर रोहिणी को तबाह किया गया। पूरे परिवार को बर्बाद करना चाहता है।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
