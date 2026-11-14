नीतीश पर फिर डोरे डालने लगा लालू परिवार? रोहिणी बोलीं- BJP को हटाने के लिए साथ आना चाहिए
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को भाजपा खत्म करने की कोशिश कर रही है। भाजपा को हटाने के लिए जेडीयू, आरजेडी समेत सभी दलों को एकजुट होना चाहिए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पर लालू परिवार फिर से नर्म तेवर अपनाने लगा है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने शनिवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) को हटाने के लिए सभी को साथ आना चाहिए। उन्होंने नीतीश और लालू-तेजस्वी को साथ आने की वकालत भी की। रोहिणी ने आरोप लगाया कि भाजपा अपने सहयोगी दल जेडीयू को खत्म करने की कोशिश में जुटी है।
रोहिणी आचार्या ने शनिवार को एबीपी से बातचीत में कहा कि भाजपा ने जेडीयू को हाईजैक कर लिया है। नीतीश कुमार को खुश रखने के लिए राघोपुर पुल का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है। जेडीयू और आरजेडी के साथ आने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के भविष्य के लिए सबको साथ आना चाहिए।
चाचा नीतीश से मिलने जाएंगी रोहिणी
रोहिणी ने कहा कि वह अभी पटना में हैं। नीतीश कुमार उनके चाचा के समान हैं। वह उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने जाएंगी। रोहिणी के इस बयान से सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है।
बता दें कि जेडीयू दो बार 2015 और 2023 में आरजेडी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना चुकी है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन में लालू के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहे थे।
रोहिणी आचार्या को लालू यादव की लाडली बेटी कहा जाता है। वह सिंगापुर में रहती हैं। लालू का सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तब रोहिणी ने ही अपने पिता को किडनी दान की थी। इस कदम पर उनकी देशभर में सराहना हुई।
रोहिणी आचार्या आरजेडी के टिकट पर सारण से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार होने के बाद लालू परिवार में घमासान छिड़ गया था। रोहिणी आचार्या ने अपने भाई तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी संजय यादव एवं रमीज पर मायके में बदसलूकी का आरोप लगाया था।
चुनाव नतीजों के बाद रोहिणी अपने माता-पिता का घर छोड़ सिंगापुर चली गई थीं। उन्होंने तेजस्वी से रिश्ता तोड़ने की भी बात कही थी। हालांकि, अब लालू परिवार में रिश्ते सुधरने लगे हैं। पिछले महीने ही रोहिणी अपने मायके लौटीं। बीच में सिंगापुर गईं और वापस छठ मनाने अपने माता-पिता के पास आ गई हैं।
रोहणी आचार्या पटना में रहते राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय दिख रही हैं। अब उन्होंने नीतीश और तेजस्वी को फिर साथ आने की वकालत कर दी है, जिससे सियासी पारा गर्माया हुआ है।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।