Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu expelled RJD candidate from party Tejashwi asked him to support Sahni
लालू ने आरजेडी कैंडिडेट को पार्टी से निकाला, तेजस्वी ने सहनी के पक्ष में बैठने कहा था

लालू ने आरजेडी कैंडिडेट को पार्टी से निकाला, तेजस्वी ने सहनी के पक्ष में बैठने कहा था

संक्षेप: पार्टी के आदेश की नाफरमानी और एनडीए को फायदा पहुंचाने के आरोप में अफजल अली खान को आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। गौड़ा बौराम की सीट से वीआईपी के संतोष सहनी महागठबंधन के प्रत्याशी है। अफजल अली को गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दी गई थी। लेकिन उन्होने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। 

Mon, 3 Nov 2025 03:15 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार चुनाव से पहले कई दलों से नेताओं की छुट्टी हो रही है। फिर चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी। अब राजद से एक और नेता को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मो. अफजल अली खान को हठधर्मिता और पार्टी के फैसले के विरुद्ध जाने के आरोप में पार्टी से निकाल दिया गया है। जिसको लेकर आरजेडी की तरफ से पत्र भी जारी किया गया है। जिसमें अफजल अली पर पार्टी के आदेश की अवेहलना का आरोप है। दरअसल पूरा मामला गौड़ा बौराम सीट से जुड़ा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अफजल अली की आरजेडी से छुट्टी

राजद की ओर से जारी पत्र में लिखा है कि दरभंगा की गौड़ा बौराम सीट इंडिया गठबंधन के द्वारा आपसी समन्वय के आधार पर विकासशील इंसान पार्टी को देने का निर्णय लिया गया है। महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में संतोष सहनी, वीआईपी को समर्थन प्राप्त है। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव द्वारा लिए गए आलोक में अफजल अली खान से भी गठबंधन धर्म का पालन करते हुए पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का सम्मान रखने की अपेक्षा की गई थी

लेकिन पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय की अवहेलना करते हुए अफजल अली ने एडीए गठबंधन को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अपना नामांकन वापस नहीं लिया। जिसके चलते पार्टा द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में अफजल अली की हठधर्मिता और नेतृत्व के निर्णय के खिलाफ आचरण को देखते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।
RJD LETTER

तेजस्वी ने सहनी के पक्ष में बैठने को कहा था

आपको बता दें सीटों पर सहमति बनने से पहले राजद ने अफजल अली को गौड़ा बौराम से पार्टी सिंबल दिया था। उन्होने आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया था। लेकिन बाद में ये सीट वीआईपी के पास चली गई। लेकिन अफजल ने न तो नामांकन वापस लिया, बल्कि पार्टी के आदेश की भी नाफरमानी की। तेजस्वी यादव ने भी उन्हें वाईआईपी के पक्ष में बैठने को कहा था। लेकिन वे नही माने। जिसके चलते उन्हें अब पार्टी से ही बेदखल कर दिया गया है। इससे पहले भी राजद से 27 नेताओं की छुट्टी हो चुकी है।

ये भी पढ़ें:राघोपुर में तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे तेज प्रताप; लालू-राबड़ी के बेटे भिड़े
ये भी पढ़ें:RJD में अब लालू का सिद्धांत खत्म, बोले तेजप्रताप - RJD के सभी प्रत्याशी जयचंद..