भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, नीतीश के दिल्ली डिपार्चर पर लालू की बेटी रोहिणी का तीखा तंज

रोहिणी आचार्या ने कहा कि कुछ दिनों के बाद नीतीश चाचा की बिहार की कुर्सी छिन जाएगी और बिहार से नाता टूट जाएगा।

Rohini Acharya on Nitish Kumar: नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली गए। शुक्रवार को वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 14 अप्रैल को वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल(राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चाचा जी भी कहा है और निशाना भी साधा है।

इधर नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली के रवानगी की खबरें आईं, उधर सियासत सुलग गयी। खासकर राजद के नेताओं के बयान आने लगे। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद के बयान के बाद रोहिणी आचार्या ने जुबानी तीर चला दिया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने मन की बात लिख दी।

सही कहा गया है,

"मौकापरस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते" ..

भुगतना पड़ गया ना चाचा जी .. ! ..

एक - दो दिन में छिन जाएगी कुर्सी और टूट जाएगा नाता सियासत -ए-बिहार से, काश आप रह पाते बिना पलटीमार के ..!!

रोहिणी आचार्या का यह सियासी ट्वीट भूचाल पैदा करने वाला है। बिहार की सियासी सूरत बदलने वाली है। सब कुछ तय फार्मूले पर हो गया तो बीस साल पुरानी नीतीश कुमार की सत्ता का अंत हो जाएगा। इस दिशा में नीतीश कुमार कदम उठा चुके हैं। अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में अधिक दिल्ली में रहेंगे। उससे पहले रोहिणी आचार्या ने बड़ी बात कह दी है।

इससे पहले राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर आने के बाद बीजेपी को लपेटे में लिया। कहा कि भाजपा ने तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। नीतीश कुमार चक्रब्यूह में फंस चुके हैं। यह सब भाजपा की चाल है कि कैसे बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। एजाज अहमद ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से पुराना हिसाब बराबर कर लिया।