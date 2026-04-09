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भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, नीतीश के दिल्ली डिपार्चर पर लालू की बेटी रोहिणी का तीखा तंज

Apr 09, 2026 04:05 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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रोहिणी आचार्या ने कहा कि कुछ दिनों के बाद नीतीश चाचा की बिहार की कुर्सी छिन जाएगी और बिहार से नाता टूट जाएगा।

भुगतना पड़ गया ना चाचा जी, नीतीश के दिल्ली डिपार्चर पर लालू की बेटी रोहिणी का तीखा तंज

Rohini Acharya on Nitish Kumar: नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली गए। शुक्रवार को वे राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। 14 अप्रैल को वे बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल(राजद) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्या ने तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को चाचा जी भी कहा है और निशाना भी साधा है।

इधर नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली के रवानगी की खबरें आईं, उधर सियासत सुलग गयी। खासकर राजद के नेताओं के बयान आने लगे। पार्टी प्रवक्ता एजाज अहमद के बयान के बाद रोहिणी आचार्या ने जुबानी तीर चला दिया। सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपने मन की बात लिख दी।

सही कहा गया है,

"मौकापरस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते" ..

भुगतना पड़ गया ना चाचा जी .. ! ..

एक - दो दिन में छिन जाएगी कुर्सी और टूट जाएगा नाता सियासत -ए-बिहार से, काश आप रह पाते बिना पलटीमार के ..!!

रोहिणी आचार्या का यह सियासी ट्वीट भूचाल पैदा करने वाला है। बिहार की सियासी सूरत बदलने वाली है। सब कुछ तय फार्मूले पर हो गया तो बीस साल पुरानी नीतीश कुमार की सत्ता का अंत हो जाएगा। इस दिशा में नीतीश कुमार कदम उठा चुके हैं। अगली सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी। राज्यसभा सांसद के रूप में अधिक दिल्ली में रहेंगे। उससे पहले रोहिणी आचार्या ने बड़ी बात कह दी है।

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इससे पहले राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की खबर आने के बाद बीजेपी को लपेटे में लिया। कहा कि भाजपा ने तरीके से नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया। नीतीश कुमार चक्रब्यूह में फंस चुके हैं। यह सब भाजपा की चाल है कि कैसे बिहार की सत्ता पर कब्जा कर लिया जाए। एजाज अहमद ने कहा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से पुराना हिसाब बराबर कर लिया।

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नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली गए। उनके साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और मंत्री विजय कुमार चौधरी भी गए हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार सरकार के मंत्री जमा खान पहले से दिल्ली में हैं। कल शुक्रवार को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। शनिवार को वे पटना लौट सकते हैं। बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

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Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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