NEET कांड पर पीएम नरेंद्र मोदी से रोहिणी ने पूछा; परीक्षा पर चर्चा तो पेपर लीक से क्यूँ बच रहे?

रोहिणी आचार्या(लालू यादव की बेटी) ने नीट स्कैम समेत नौकरी वाली अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर बोलने से क्यों बच रहे हैं।

Rohini on NEET Paper Leak: परीक्षा माफिया ने 2024 के बाद NEET 2026 एग्जाम का पेपर लीक कर दिया। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। कांड के तार बिहार से जुड़ गए हैं। सीबीआई ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर सियासत भी तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के बाद रोहिणी आचार्या(लालू यादव की बेटी) ने नीट स्कैम समेत नौकरी वाली अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा है कि परीक्षा पर चर्चा करने वाले प्रधानमंत्री पेपर लीक पर बोलने से क्यों बच रहे हैं।

रोहिणी आचार्या ने गुरुवार को सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट डाला नीट परीक्षा रद्द किए जाने पर उन्होंने कहा कि क्या कभी पेपर लीक पर भी बोलेंगे प्रधानमंत्री ? हमारे प्रधानमंत्री जी चर्चा करने का मौका व् मुद्दा ढूंढ निकालने के लिए ही जाने जाते हैं , अभी मौका भी मुफीद है और मुद्दा भी देश के युवाओं के भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ा है , ऐसे में काश प्रधानमंत्री जी कभी "पेपर लीक" पर भी एक चर्चा कर लेते या फिर अपने अगले 'मन की बात' में पेपर लीक से लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट की बात कर लेते।

प्रधानमंत्री जी अगर परीक्षा पर चर्चा करते आए हैं , तो पेपर लीक पर चर्चा करने से क्यूँ बच रहे हैं ? आपकी सरकार के 12 सालों के शासनकाल में 90+ बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ और इस पर आप कभी कुछ नहीं बोल पाएं हैं , क्या सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश में युवाओं के भविष्य के साथ होता ये निरंतर खिलवाड़ आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि पेपर लीक का ये गोरखधंधा आपकी जानकारी में , आपकी ही सहमति से, आपकी ही सरकार की सरपरस्ती में परवान चढ़ रहा है ?

नीट यूजी- 2026 रद्द होने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है। इससे जुड़े पेपर लीक कांड की भी जांच शुरू कर दी है। बुधवार को सीबीआई की दो सदस्यीय टीम नालंदा जिले के पावापुरी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल पहुंची। इस दौरान जांच टीम ने नीट परीक्षा में सॉल्वर बिठाने के आरोपी कॉलेज के दो छात्रों अवधेश कुमार और उज्जवल उर्फ राजा बाबू के कमरों को खंगाला। कॉलेज प्रशासन से इन छात्रों के बारे में जानकारी भी ली गयी। नीट यूजी के ठीक एक दिन पूर्व दो मई की रात नालंदा पुलिस ने सॉल्वर गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया था। उनमें पावापुरी मेडिकल कॉलेज का छात्र अवधेश कुमार भी शामिल है। बाद में उसकी निशानदेही पर अलग-अलग जगहों से चार अन्य को गिरफ्तार किया गया था। नीट पेपर लीक कांड की जांच कर रही सीबीआई सभी सात आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी कर रही है।