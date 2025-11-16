Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsLalu daughter rohini acharya new post on x said made orphan
किसी घर में न पैदा हो रोहिणी; लालू की बेटी ने कहा- अनाथ बना दिया, कल जो हुआ, वह भी बताया

किसी घर में न पैदा हो रोहिणी; लालू की बेटी ने कहा- अनाथ बना दिया, कल जो हुआ, वह भी बताया

संक्षेप: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने रविवार को एक और ट्वीट किया और कहा कि कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया।

Sun, 16 Nov 2025 11:42 AMAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार का झगड़ा एक बार फिर सड़क पर आ गया है। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाते हुए राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अब उन्होंने परिवार की कलह की पूरी कहानी सोशल मीडिया पोस्ट में बयां कर दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, ‘कल एक बेटी, एक बहन , एक शादीशुदा महिला , एक माँ को जलील किया गया , गंदी गालियाँ दी गयीं , मारने के लिए चप्पल उठाया गया , मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया , सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पडी ..’

उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, ‘कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ - बाप बहनों को छोड़ आयी , मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया.. मुझे अनाथ बना दिया गया ….आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें , किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी - बहन पैदा ना हो।’

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

बता दें कि जब लालू प्रसाद यादव गंभीर रूप से बीमार थे तब रोहिणी आचार्य ने ही किडनी डोनेट करके उनकी जान बचाई थी। आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में सारण सीट पर चुनाव लड़ी थीं,जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार राजीव प्रताप रुड़ी के हाथों उन्हें हार मिली थी। रोहिणी आचार्य ने शनिवार को एक चौंकाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था। मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ।"

इसी साल 25 मई को लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को एक महिला को लेकर उठे विवाद के बाद पार्टी और परिवार दोनों से निकाल दिया था। इस कार्रवाई के लिए तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के करीबी संजय यादव को ज़िम्मेदार ठहराया था। बाद में तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और चुनाव लड़ा, हालांकि महुआ विधानसभा क्षेत्र से लगभग 50 हजार वोटों से हार गए, वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव कड़े मुकाबले के बाद अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे।

गौरतलब है कि काफी समय से लालू परिवार में राजद सांसद संजय यादव के प्रभाव को लेकर तनाव देखने को मिलता रहा है। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने भी परिवार के भीतर मतभेदों के लिए श्री यादव को ज़िम्मेदार ठहराया था। आचार्य आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की सात बेटियों और दो बेटों में दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है। इस घोषणा से कुछ महीने पहले भी उन्होंने नाराज हो कर सोशल मीडिया पर पार्टी और परिवार के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया था।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Lalu Prasad Yadav
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।