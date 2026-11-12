निशांत को लालू बना सकते हैं CM, सम्राट चौधरी 25-30 MLA को तोड़कर..., आईपी गुप्ता का बवाली बयान

आईपी गुप्ता ने कहा है कि निशांत कुमार को लालू यादव ही सीएम बना सकते हैं। सम्राट चौधरी को भी 20-15 एमएलए तोड़कर महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए।

बिहार विधान परिषद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) और जनता दल यूनाइटेड(जेडीयू) के बीच आई खटास के बीच बिहार में तेजस्वी यादव के नेृतृत्व वाले महागठबंधन के घटक दल इंडियन इन्कुसिव पार्टी(आईपीपी) के सुप्रीमो आईपी गुप्ता का बड़ा बयान आया है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा के साथ निशांत के सपने पूरे नहीं हो सकते। उन्हें लालू यादव ही मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आईपी गुप्ता ने सम्राट चौधरी को ऐसी सलाह दी है जिससे सियासी भूचाल आ सकता है। कहा है कि वे एमएलए को तोड़कर आएं और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएं।

आईपी गुप्ता ने मीडियो के दिए अपने बयान में कहा है कि भाजपा को दोस्त और दुश्मन, दोनों पसंद नहीं हैं। वह दोनों को खत्म करना चाहती है। निशांत कुमार का जो सपना है या जेडीयू वाले जो देख रहे है वह भाजपा के साथ पूरा नहीं हो सकता। अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री कोई बना सकता है, तो वह लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कोभी सलाह दिया है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा उनके साथ भीतरघात करवा रही है। सम्राट चौधरी को भी 25-30 एमएलए को तोड़कर जेडीयू की तरफ आना चाहिए और महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं।

इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता भाई वीरेंद्र ने ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जल्द ही खेला होने वाला है। एमएलसी चुनाव में जदयू को हराने वाले दो निर्दलीय एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज के बीजेपी के साथ चले जाने से जदयू के कुछ नेताओं की नाराजगी सामने आई। तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा और सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने नाम लिए बगैर खुलकर नाराजगी जताई। सारण शिक्षक सीट से जेडीयू के एमएलसी उम्मीदवार आनंद पुष्कर ने चुनाव हारने के बाद नारजगी जताई। उन्होंने बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी और राधा मोहन सिंह पर चुनाव में छल का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तो राहुल राज को बीजेपी नेताओं के साथ देखकर सवाल उठा दिया कि जिसे छह साल के लिए बाहर कर दिया गया उसे इतने कम दिन नें कैसे शामिल करा दिया गया। भाई वीरेंद्र ने इन्हीं संदर्भों में खेला वाला बयान दिया। लेकिन, जदयू नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने इन अटलों पर कहा कि कि जदयू और भाजपा एकजुट है और साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।