मानसिक तौर पर बीमार, उम्र का असर; मोदी का बाप... पर ललन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर बरसे

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जितनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो कुछ अब बचा नहीं है। वे मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी से देश भर में सियासत सुलग गई है। बीजेपी, जदयू समेत एनडी के घटक दलों के नेता कांग्रेस और पार्टी के नेताओं पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जितनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो कुछ अब बचा नहीं है। इसका यही मतलब है कि ये उनकी उम्र का असर है या वह मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं।

उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि देश की जनता कांग्रेस को सत्ता का मौका नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस को गलती से सत्ता मिल जाती, तो इंदिरा गांधी के समय देश में जो स्थिति थी, उससे भी खराब स्थिति राहुल गांधी के नेतृत्व में हो सकती थी।

ललन सिंह ने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब हमलोग उनके शासन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया गया। पीएम के लिए कभी अपशब्द नहीं बोला गया। पता नहीं क्या हो गया कि कांग्रेस ने गाली परंपरा पर जोर दे दिया। एक बार जब राहुल गांधी एसआईआर के विरोध में दरभंगा गये थे तो उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। कभी कहते हैं कि प्रधान सेवक चोर है।

कांग्रेस नेताओं में माफी मांगने की आदत नहींः ललन सिंह ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में माफी मांगने की भी आदत नहीं है। जनता उनसे माफी मांगने को कह रही है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री अपमान करने के बाद भी तब तक माफी नहीं मांगी जबतक कोर्ट ने मजबूर नहीं किया। प्रधान सेवक चोर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र में माफी मांगने का आदेश दिया तब जाकर माफी मांगी।