मानसिक तौर पर बीमार, उम्र का असर; मोदी का बाप... पर ललन सिंह कांग्रेस अध्यक्ष खरगे पर बरसे
केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जितनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो कुछ अब बचा नहीं है। वे मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी से देश भर में सियासत सुलग गई है। बीजेपी, जदयू समेत एनडी के घटक दलों के नेता कांग्रेस और पार्टी के नेताओं पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि खरगे जी कांग्रेस अध्यक्ष हैं और जितनी मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किया है, तो कुछ अब बचा नहीं है। इसका यही मतलब है कि ये उनकी उम्र का असर है या वह मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं।
उन्होंने आगे कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ललन सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छा हुआ कि देश की जनता कांग्रेस को सत्ता का मौका नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कांग्रेस को गलती से सत्ता मिल जाती, तो इंदिरा गांधी के समय देश में जो स्थिति थी, उससे भी खराब स्थिति राहुल गांधी के नेतृत्व में हो सकती थी।
ललन सिंह ने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं तब हमलोग उनके शासन के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। लेकिन कभी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं किया गया। पीएम के लिए कभी अपशब्द नहीं बोला गया। पता नहीं क्या हो गया कि कांग्रेस ने गाली परंपरा पर जोर दे दिया। एक बार जब राहुल गांधी एसआईआर के विरोध में दरभंगा गये थे तो उनके मंच से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। कभी कहते हैं कि प्रधान सेवक चोर है।
कांग्रेस नेताओं में माफी मांगने की आदत नहींः ललन सिंह
ललन सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं में माफी मांगने की भी आदत नहीं है। जनता उनसे माफी मांगने को कह रही है पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री अपमान करने के बाद भी तब तक माफी नहीं मांगी जबतक कोर्ट ने मजबूर नहीं किया। प्रधान सेवक चोर बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शपथ पत्र में माफी मांगने का आदेश दिया तब जाकर माफी मांगी।
क्या है खरगे का बयान?
दरअसल, रविवार को पटना में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह में मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर विवादित टिप्पणी की। एक व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए खरगे ने खुले मंच से कहा कि मोदी का बाप भी जाएगा। उन्होंने जोर देकर अपनी बात तीन बार कही। युवक ने खरगे के भाषण के बीच कहा था कि मोदी कभी नहीं जाएंगे। इससे पहले खरगे कह रहे थे कि केंद्र की सरकार जांच एजेंसियां लगाकर विरोधियों को जेल भेजती है। मोदी को हम लोग जेल भेजेंगे। खरगे के बयान के विरोध में सोमवार को बीजेपी ने पटना समेत देश भर में प्रदर्शन किया।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें